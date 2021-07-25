【长文预警】拥有魅力酒窝的Colde&伯贤新歌男主角，原来就是出演《怪物》凭《人性课外课》入围百想最佳新人奖的他！

模特出身、笑容迷人、演技也越来越好，这位名叫 #南润寿 的新人绝对是值得关注的潜力股！

近日韩国音乐人Colde发行了和EXO伯贤合作的新歌《When Dawn Comes Again》，MV里的面孔令人眼熟，原来他就是近几年拍摄了不少作品、越来越受到关注的新人演员兼模特南润寿。

南润寿1997年出生，拥有187cm的傲人身高，在翰林艺高读二年级时五个大型模特公司来学校模特专业试镜选拔人才，结果五个公司全都看中了他！南润寿也因此被模特专业的学弟学妹们看做偶像、称为「传说的前辈」，最终和现在的所属社Agency Garten签约，2014年以17岁的年纪为时尚杂志《CeCi》拍摄写真出道。





（图：MBC《Radio Star》节目截图 Youtube@MBCentertainment）

在时尚走秀和平面拍摄之外，刚出道的几年南润寿也拍了不少MV，第一个角色是2014年在歌手洪在木（音）的《The Letter From Nowhere》MV 里饰演一个有爱却无法说出口的男生，笑容乖巧甜蜜却看得人心酸：



（图：Youtube@PASTEL TV）

2015年为乐团Standing Egg的《Yell》拍摄MV，算一算当时他只有18岁，而现在跟6年前的模样好像也没什么区别耶！歌曲也非常好听：



（图：Youtube@STANDING EGG）

同一年还在尹钟信的《Old School》MV里饰演一个戴著雾蒙蒙眼镜出场的男生，摘下眼镜的瞬间立即变回温柔暖男：



（图：Youtube@월간 윤종신）

不过拍宣传照时还是一脸呆呆的模样XD



（图：Mystic娱乐）

2019年出演Brown Eyed Soul歌曲《Right》的MV，女主角是之前在人气网路剧《A-TEEN》里饰演女主角都荷娜出道的辛睿恩：



（图：Youtube@Stone Music Entertainment）

去年还给「OST女王」之一白智英的《I Still Love You A Lot》担任MV男主角！



（图：Youtube@1theK (원더케이)）

逐渐积累知名度之后，南润寿从2018年开始正式展开演员活动，先是在MBC every1电视剧《4种屋子》里饰演法国留学派、时尚摄影师浚河（音），像纯情漫画的男主角一样默默喜爱和照顾女主角娜润（Ladies' Code成员Zuny 饰）。



（图：Youtube@BSPTV）

随后在知名网剧制作公司Playlis的《不让做就更想做19》里饰演外冷内热的模范生李谦（音），拥有迷人的温柔笑容、很受女同学欢迎，但心里只单恋著女主角一个人，虽然平时都很安静，但需要他的时候他一定会出现：



2019年在Dingo网剧《Not a Robot》里饰演超级贴心的男朋友郑世润：





（图：Youtube@딩고 스토리 / dingo story）

去年tvN D根据同名畅销书改编称网剧《语言的温度：我们的19岁》，讲述高三备考生的真实日常，其中关於朋友、学习、恋爱的故事都让人很有共鸣。 南润寿在剧中饰演和陈智熙从小一起长大的朋友李灿率（音），笑容阳光、喜欢运动，个性十分单纯和积极，但总是遇到一些自己也想不通原因的感情，让他感到困惑。



去年4月开播的Netflix原创剧《人性课外课》（另译：人文教育 101／人间课堂）里，南润寿首次挑战坏学生演技，饰演女主角敏熙（郑多彬 饰）的男友郭基泰，是高中二年级的大哥。这一角色和南润寿以往的暖男角色截然不同，令他入围第57届百想艺术大赏最佳新人男演员，虽然最终没能赢过《回到18岁》的李到晛，但已经证实了他在表演道路上更多的可能性：





（图：Netflix）

去年11月开播的tvN电视剧《产后调理院》里，南润寿饰演充满魅力的年轻快递员河庆勋，在调理院内被称为给妈妈们带来快乐的「快乐男子」。



今年2月开播的JTBC电视剧《怪物》里，南润寿饰演万阳派出所老幺、吴智华的年轻弟弟吴智勋，外表可爱、个性也十分温顺，还曾经作为男团出道，退伍后决定当警察，从而回到故乡万阳派出所。



除了电视剧和MV，南润寿还在今年5月出演了MBC真人秀《我独自生活》，因为会把睡衣直接穿出门，并且认为睡衣和外出服同样都是衣服、区别只在於观念之差，还创造了一个词「睡出服」，吃米肠汤时过於真实的表情也让人印象深刻XD



（图：MBC《我独自生活》节目截图 Youtube@MBCentertainment）

去年在《Radio Star》中自曝高中时虽然在校内一度备受瞩目，可惜好日子没有维持多久，高三时车银优转来学校、令学妹们瞬间变心，甚至分裂出「南润寿派」和「车银优派」，不过他也承认车银优确实很帅：「我看到他都觉得他在发光。」



（图：MBC《Radio Star》节目截图 Youtube@MBCentertainment）

工作之余，南润寿也经常在IG上分享自拍，笑起来有一对迷人的小酒窝，超可爱的！



对南润寿感兴趣的朋友可以期待一下他的新剧，也就是下半年即将开播的KBS 2TV新剧《恋慕》。 这部剧改编自李素英的同名漫画，讲的是隐瞒女人身份的王与她身边的花美男之间既惊险又浪漫的爱情故事，由朴恩斌、SF9路云等担任主演，南润寿饰演王室宗亲李贤，性格温柔有礼、很有正义感，是和王世子李辉（朴恩斌 饰）从小一起长大、像亲兄弟一样的好友。这也是南润寿第一次尝试古装剧，让人很期待他的表现！



（封图：IG@nam_yoonsu，Youtube@STANDING EGG）

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