MBC的收視率我來救！南宮珉主演新劇《黑色太陽》將提早一個月播出特輯，今晚搶先看

被譽為「收視保證」的南宮珉，只要是他出演的作品都能夠獲得好成績，這一次他也能夠成為拯救 MBC 持續低迷的收視救星嗎～？

MBC 創社60週年推出的特別企劃新劇《黑色太陽》將在今晚播出特輯，這一次電視台加入金土時段（每週五、六播出）的戰局，播出搶先看特輯讓觀眾們一睹為快。



《黑色太陽》由南宮珉、朴河宣、金芝恩主演，講述一年前失蹤的國情院最強現場要員，為了尋找讓自己墜入深淵的內部背叛者，又回歸到組織後所展開的故事。預告照中也可以看到張英南、李璟榮、金炳基、劉五性、丁文晟…等實力派演員加盟此劇，實力非常堅強。



而今晚的特輯將會在晚間11點30分播出，內容除了劇情搶先看之外，還包括了Highlight場景與主要人物的介紹…等等。



▼90秒精華預告：



南宮珉飾演的國情院最高要員「韓志赫」有著完美的能力，未達任務目的不擇手段，但在他犧牲自己的背後，組織卻隱藏著天大的祕密，面對背叛者他久違的回歸也將引發一場腥風血雨。



《黑色太陽》共12集，預計在9月份首播。

*圖：MBCdrama@official

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