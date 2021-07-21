新剧《警察课程》新预告：想当警察的郑振永，能否抵挡车太铉专属的「爱的教育」！

很好！这组 Bromance 小编我追定了！还有美美的 Krystal，不追肯定会留有遗憾。

KBS 全新月火剧《警察课程》公开了全新的三人组预告，还有两位男主角的双人海报，幽默诙谐的风格，让人期待感再度提升。

《警察课程》讲述全力抓捕犯人的资深警察和罪犯出身的天才骇客，在警察大学以教授和学生的身分相遇，合力搜查办案的励志喜剧。



▼最新公开的海报中，车太铉一脸意味深长的勾住郑振永的脖子，文字写著：「想当警察？来！让我来亲自教你吧！」振永表情略显困扰，回应道：「请…请多指教。」



▼最新预告中，三位换上警察制服，官方用复古风格搭配走秀，相当帅气：



▼各自的决心也不容小觑，教授与两位学生的火花，越来越让人期待啦！



【人物简介】

▼车太铉是善用各种手段来办案的资深刑警「刘东万」，由强力班刑警到网路搜查队，走遍各个部门、拥有20年经历的警察大学教授。



▼郑振永饰演数位时代出生的天才骇客「姜善浩」，脑袋清晰、聪明绝顶，对什么都不贪的朴实少年。



▼郑秀晶（Krystal）饰演的警察大学新生「吴江熙」，拥有完美外貌和个性，骨子里都充满正义感的角色。



《警察课程》将会在8月9日晚间9点30分首播。



*图：KBS 2TV＠Official

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