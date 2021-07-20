《Running Man》哥哥们联手阻止全昭旻跟帅气嘉宾蔡钟协对决的原因！过程超爆笑～XD

这一集超好看的（大拇指），《Running Man》的哥哥们真是太坏了～！XD 大家觉得原因是什么呢？（1．阻断全昭旻想制造的爱情线，见不得她开心、2．保护嘉宾、3．保护妹妹般的成员、4．让他和梁世灿来一场情敌对决、5．其他）

昨天播出的《Running Man》邀请到了新剧 TVING《来魔女食堂吧》的主演们出演，由宋智孝率领南志铉、蔡钟协、河道权等人登场，这一期节目也被观众们称赞是历代级好看＆笑点超多的一集。

节目组先将众人分成两队，而没能跟蔡钟协在同一队的全昭旻感到非常可惜。



HAHA 说：「如果世灿变得超超超级帅，大概就是长那个样子。」字幕组打上：虽然听起来很荒谬，但好像有一点相像。



之后，节目组公开的对战表中，让全昭旻对上蔡钟协，当下就露出幸福的笑脸，不过，世灿马上出来阻止说不行。



连刘在锡和金钟国也提出质疑，结果，刘在锡很快速的决定：「那我来跟昭旻比吧！」金钟国更在一旁补充道：「看她这么开心就很不爽，哥！你来。」哥哥们真的太坏了啦！XD



全昭旻提出最后的挣扎，表示想听蔡钟协的意见，身为综艺新手的他，回应道：「我跟谁比都没关系。」刘在锡直接结案：「那就跟世灿比吧！」就这样阻断了任何的可能性。



之后在另一场竞赛中，全昭旻本来有机会跟蔡钟协并肩坐，一起猜题。



结果只幸福了一秒，刘在锡就表示要跟蔡钟协交换，坏哥哥们又阻断了妹妹的幸福时光了！XD



这一集也被许多网友评为历代级的好看，且超多笑点，还没看过的人记得回追这期节目喔～。

*图：《Running Man》@friDay影音

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