【有片】这唱腔太魔性！韩国「山岳会大叔」翻唱BTS《Butter》等歌曲，搞笑形象获多位艺人模仿转发

连BTS柾国、SHINee Key和BIGBANG太阳都是这组「大叔」的关注者，毕竟他们不止搞笑，独特的翻唱更是令人听过一次就不会忘！

韩国搞笑艺人经营的Youtube频道《Psick Univ》最近人气越来越高，他们扮成行山大叔、08届复古学长等各种副角色，模仿极具代表性的行为和讲话方式，笑翻韩国网友，之前以讲肉麻情话出名的网路红人崔俊也是他们打造的副角色之一。 在行山大叔团体「大爱山岳会」这个副角色系列里，他们更完美复刻中年大叔一边行山一边观察大自然、分享人生感悟、用地道方言聊天吐槽的模样，讲话时热情十足，Key也在《惊人的星期六》里都模仿过他们的造型：



（图：Youtube@피식대학Psick Univ）

其实这几位搞笑艺人都是KBS、SBS综艺节目出身，平均年龄都只有30多岁，但却把中年大叔的气质刻画得入木三分XD除了行山，他们还拍摄了「大叔」们唱ktv的影片，并且搭配长辈图背景、韩式发音英语、念经一样的rap，有一种难以言喻的魔性！

之前翻唱Justin Bieber的《Peaches》，后半段改成很有中年感的韩文歌词：「老婆快拉住我的手，我们一起白头偕老，让我们生个小孩，一起从摇篮走到坟墓。」影片在Youtube上播放次数超过560万，网友表示：「这是我听过的那首歌吗？ 好像熟悉又不熟悉」、「糟糕，我居然觉得山岳会大叔的版本更有味道？ 」、「有一种心神安定的感觉」。



（图：Youtube@피식대학Psick Univ）

这是山岳会的《Peaches》：



这是Justin Bieber原版《Peaches》：



BIGBANG太阳在个人IG上转发他们的翻唱影片，留言说：「Love this！」还在回复网友时表示一直有关注山岳会的影片XD



柾国也在《Butter》的专辑开箱影片里模仿他们的经典手势：



上月底「大爱山岳会」又推出新作：翻唱了防弹少年团的《Butter》，后半段再次改成原创韩文歌词：「我的手腕空空但仍然是帅气男子汉，健康的身体健康的精神，让我们一起走遍全国八道。 」网友：「BTS忙碌的时候可以替他们上台了！」、「好像老年郑号锡和闵玧其」、「比起butter更像是羊羹」、「微妙地唱错拍子居然更令人入迷」XD



（封图：HYBE，Youtube@피식대학Psick Univ）

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