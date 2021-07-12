【有片】居然还有人没看过《人气歌谣》里的2PM俊昊！丢眼镜的动作，斯文酷跩吸粉无数

2PM李俊昊，麻烦你眼镜半永久好吗？ ！

「野兽团」2PM时隔5年重磅回归，完成了兵役的成员们更是荷尔蒙爆棚，褪去之前的青涩，只剩下浓浓的男人味和氛围感，不仅迷得老粉们晕头转向，顺便圈了一大波新粉，K-POP二代团的魅力无人可挡！！



▲JYP娱乐

2PM这次发行的是常规7辑《MUST》，主打曲《Make It》是一首轻快明朗歌曲。 成员们都拿出最好的状态，展现了高品质的水准，让粉丝没有白白等待！而7月11日那场《人气歌谣》的演出，更是让俊昊冲上热搜，看得粉丝们直呼「李俊昊今天杀疯了！！！」



▲SBS《人气歌谣》

身材高挑挺拔的俊昊穿著白衬衣，系著黑色的领带，这一身正装LOOK足以展现精英气质。 戴上一副金属框眼镜之后，完全是另外一种感觉，充满了成熟男人霸道总裁都市精英各种气质。



▲SBS《人气歌谣》

你以为这就结束了吗！！！不不不，只见俊昊双手抬起摘下眼镜，顺手一丢，一套动作如行云流水一般顺畅，眼神中带著不羁与随意，斯文酷跩吸粉无数！光是这个造型和POSE，小编就已经替他脑补好了一万种人设，偶像剧可以安排一下，推理剧也可以有，科幻 、医生剧等等都来一部吧！！



이준호 무대에서 안경벗음 미쳣다아미친진짜어케ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ #해야해 pic.twitter.com/TvBKMFqqqJ — (@NUN1M) July 11, 2021

最后请来欣赏一下极致的快乐！



完整舞台：



「首图：SBS《人气歌谣》」

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