【有片】T-ara《认识的哥哥》自曝成员们互相掩护谈恋爱，人气约会地点是宿舍楼顶

原来女团成员是这样偷偷谈恋爱的！T-ara这一整套伪装工作做下来，完全是瞒天过海啊！XD

上周《认哥》请来T-ara做嘉宾，聊到宿舍生活第一天就被公司把手机收走，闵庆勋问没有手机如何谈恋爱，恩静大方表示：「我们会在日程结束后约会，成员们轮流约会，其他成员替她望风。 」还透露了独特的伪装方法：「在床上用衣服包包堆成睡觉的形状，用假发片假装是头，最后盖上被子、调暗灯光，就跟睡著了一样！」金希澈：「是柯南吗！」



恩静接著说：「经纪人过来的时候，演技就很重要了！哦？ 欧巴我们都睡了，怎么了？ 这样经纪人就会说好的你们睡吧。 」



孝敏补充说：「因为没有地方约会，所以就在宿舍楼顶聊天半小时。 如果那天同时有两个成员要出去约会，就用石头剪刀布决定谁能占据楼顶的最佳位置！」恩静：「楼顶的人气约会地点就是长椅！坐在那里的风景很棒。 」李水根：「那些朋友也...... 还在活动吗？ 」恩静：「当然啦！每个人都很幸福、过得好好的。 」让大家爆笑XD



T-ara还在节目中聊到当年的大热歌曲《Bo Peep Bo Peep》，芝妍说上台之前才知道要扮成猫猫：「回归当天在待机室收到一个箱子，里面有耳朵、尾巴和手套。 」大家都觉得好丢脸、不敢出门，孝敏去洗手间都要藏起尾巴，但歌曲成功之后就很开心，甚至在家自己准备道具XD还表示绝对不会解散，甚至在讨论回归！



爆料恋爱那一段从12分钟开始，如果真的能看到T-ara回归就太棒了吧！



（图：JTBC《认识的哥哥》节目截图 Youtube@아는형님 Knowingbros）

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