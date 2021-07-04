Elsa再现！SJ厉旭Cover东海MV自己当女主角，找银赫&神童演绎深情三角恋

厉旭好美>///< 但小编从头笑到尾XDD

Super Junior扮女装不是什么新闻了也见怪不怪了(?)，但每每看到一些成员的装扮仍忍不住惊呼。上个月，厉旭突然以一头金色长卷发与女子妆容直播，加上一袭蓝色洋装，宛如重现他经典的迪士尼Elsa艾莎造型。



（图：HearingRW）

原来，厉旭是为了Cover印尼女歌手Rossa的歌曲〈The Heart You Heart〉包含整支MV，原MV不是别人演的，正是东海主演的！Cover版MV就由厉旭亲身主演女主角，男主角也很干脆找了银赫与神童助阵，三人演绎起深情但却让人喷笑的三角恋情(?)。

厉旭美貌搭配魁武身材、银赫模仿东海维妙维肖、银赫手穿笔电Bug……笑点太多就不一一赘述，请各位好好享用这支超用心MV，MV还附上原版对照，就是要让大家看他们多认真！



原MV也很值得一看，东海演得太让人揪心了！MV情节要如何解读也很妙，有人说东海是演远距离陪伴女主角的工具人，又有人说是虚拟情人，你们觉得呢？



（封图素材：厉旭〈The Heart You Heart〉MV截图、Rossa〈The Heart You Heart〉MV截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻