【有片】朱丹泰&蔡颂和曾经同框！严基俊竟然有那么一点点纯情XD

周丹泰和蔡颂和遇到一起会是怎样的情景？

《The Penthouse 3》和《机智医生生活2》正在热播中，这两部季播剧可以说是近两年观众的最爱了，前者剧情反转不断，狗血不断，后者则是润物细无声一般的治愈系，完全不同的题材让观众们过足了瘾。



其实这两部作品有一个共同之处就是都启用了音乐剧演员，比如《The Penthouse 3》里的斯文败类代表朱丹泰的扮演者严基俊就是音乐剧圈的大佬。 《机智医生生活》里的曹政奭、柳演锡和田美都也都演过音乐剧，尤其是田美都更是圈内的佼佼者。

当朱丹泰碰上蔡颂和会擦出怎样的火花呢？ 2015年上演的音乐剧《维特》中严基俊和田美都就同台演出，饰演了男女主角。 6年前的严基俊没有朱丹泰身上的狠劲儿，因为《维特》里的角色需要，是一个感情细腻、纯粹且热情的痴情男，整场演出全部真唱，歌喉、唱功和爆发力堪称完美。而扮演女主角「夏洛特」的田美都不似《机医2》中「蔡颂和」那般冷静干练，长发造型的她更显阳光俏丽，清澈的嗓音不仅打动严基俊，也打动了观众。



让我们一起来欣赏一下严基俊和田美都这段经典音乐剧吧！是不是有一种破次元壁的感觉呢？？



「首图：ig@cjenm.musical」

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