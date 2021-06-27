卢弘喆一定是个灵魂有趣的人！家中厕所装满镜子+上百个灯泡，连坐便器都是金色的XD

韩国艺人卢弘喆的家中处处充满了对自己的喜爱，哈哈哈哈！
卢弘喆是韩国娱乐业的一个特殊存在。他会收养驴子甚至决定和小驴一起生活，而他家豪宅的内部装修也不同常人，非常有个性，装饰也令人眼花缭乱。二楼房间的角落里挂著一个以他面孔为原型的大型脸孔雕塑，睁著眼睛，嘴巴张开，头上有两个角和一根鬃毛，小编很想知道半夜起来看到这个雕塑，卢弘喆自己会被会被吓一跳？
▲ig@rohongchul
奇特之处并不止於此，卢弘喆家的厕所也让人大开眼界，自爆有便秘困扰的他每天要花很长时间在卫生间里，为了上厕所打发时间，他就在卫生间的墙壁上装满镜子以及上百个灯泡，全部打开的话简直是闪瞎眼的程度。最震惊的是，卢洪哲特意把坐便器换成了金色，满满的土豪风。
▲YouTube@노홍철
谁家的院子里会放自己的雕像？卢弘喆就会啊，又是一个表情略微狞狰的模样，看来卢弘喆对自己的搞怪表情十分的自信呢。
▲YouTube@노홍철
就连车库门上画的也是自己，哈哈哈哈！这些通通都在卢洪哲的YouTube频道里公开过，看过之后不少网民留言称：「不愧是艺人」、「装潢太独特了」、「不一样的审美」等。
▲YouTube@노홍철
「首图：ig@rohongchul 」
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