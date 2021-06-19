【有片为证】宋仲基也是薄巧派！自称是「清晨型」人却11点起床，趣味饮食习惯大公开！

最近宋仲基和一起出演《黑道律师文森佐》的杨庆元一同接受采访，通过Balance Game透露了不少个人喜好，演员们私下也很有趣呢！

这次采访问到了很多韩国人热衷讨论的话题，比如薄荷巧克力、凤梨披萨、吃糖醋肉时是蘸酱吃还是把酱汁倒上去、吃炸鸡时偏爱鸡胸还是鸡腿。 此前很多艺人都旗帜鲜明地表达过对薄巧的态度，比如李栋旭是薄巧派，而RM就是坚定的反薄巧派。 采访中，宋仲基毫不犹豫地说：「我喜欢薄荷，非常喜欢。 吃冰激淩时也非常喜欢薄荷巧克力。 」杨庆元也说用薄荷做的口香糖、冰激淩等等一切都很喜欢，两人取向十分一致！



（图：Youtube@historydnc）

至於凤梨披萨，宋仲基就果断拒绝：「我喜欢Pepperoni披萨。 重别人的取向，但我不喜欢。 」此外吃糖醋肉时蘸酱汁吃、喜欢碳酸饮料但讨厌面食、偏爱冰美式，以及红豆粥、红豆冰激淩、红豆鲫鱼饼等等用红豆做的一切，吃炸鸡的时候喜欢鸡胸胜过鸡腿。



（图：Youtube@historydnc）

关於「已读不回」和「不读也不回」哪一个更让人生气，宋仲基选择后者：「光是想想都觉得生气了！不对，两个都生气！我真的会去抓你的！不要这样，很受伤。 」最搞笑的是他对自己的定义是清晨型，但起床时间却是11点，还边笑边嘴硬：「11点是早上没错啊！」



（图：Youtube@historydnc）

最后节目组给两人各一杯杏仁薄荷巧克力，大家都吃得很开心，认证是薄巧派无误XD



（封图：IG@hi_songjoongki，Youtube@historydnc）

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