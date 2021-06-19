少女时代秀英vlog变美食广场：欧尼置顶的留言可以吃一整年吧XD

谁能想到女团成员的vlog留言会成为美食聚集地？

事情是这样的，少女时代成员秀英之前去全州参加了全州国际电影节，来都来了，那必定要去逛一逛、尝一尝，於是秀英就打电话给队友太妍，毕竟对方是土生土长的全州人，哪知ㅅ太阳却告诉她「每次回全州我只去自己家」。



원조 전주러 태연이에게 로컬 맛집을 알고 싶어서 전화한 수영이ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ



태연아 전주에 오면 뭐 먹어야 돼?

ㄴ 근데 내가 전주에서 가는 곳은 우리 집밖에 없거든

ㄴ 그래서 나 1도 몰라 잘못 전화한 거 같아

ㄴ 너 지금 서울 사람한테 전화한 거야 pic.twitter.com/O3vCUMg4vO — 화수은화 (@SNSD_0805) June 7, 2021

秀英把在全州的5天4夜拍成了旅行vlog放到了YouTube上，虽然太妍没有告知她全州美食店，但从YouTube里能知道秀英自己做了不少功课，去吃了刀削面、筋面、糖醋肉等，顺便还发现了某家血肠店里贴的太妍照片，哈哈哈！



▲截图：YouTube@the sootory 더수토리

超具人气的秀英拍摄vlog自然引来了广大网友的观看，随著点击率的增加，留言也越来越多，其中一条留言就被秀英置顶了，网友贴出了全州美食店List，多达92家店铺，贴心推荐给要去全州旅行、出差的人，有一些店铺还得到了全州本地人的认可，所有人都逃不过美食这道关啊。



▲截图：YouTube@the sootory 더수토리

「首图：ig@sooyoungchoi」

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