少女时代秀英vlog变美食广场：欧尼置顶的留言可以吃一整年吧XD

少女时代秀英vlog变美食广场：欧尼置顶的留言可以吃一整年吧XD

明星   2021年6月19日   星期六08:30   Tracy  

谁能想到女团成员的vlog留言会成为美食聚集地？

事情是这样的，少女时代成员秀英之前去全州参加了全州国际电影节，来都来了，那必定要去逛一逛、尝一尝，於是秀英就打电话给队友太妍，毕竟对方是土生土长的全州人，哪知ㅅ太阳却告诉她「每次回全州我只去自己家」。

秀英把在全州的5天4夜拍成了旅行vlog放到了YouTube上，虽然太妍没有告知她全州美食店，但从YouTube里能知道秀英自己做了不少功课，去吃了刀削面、筋面、糖醋肉等，顺便还发现了某家血肠店里贴的太妍照片，哈哈哈！

▲截图：YouTube@the sootory 더수토리

超具人气的秀英拍摄vlog自然引来了广大网友的观看，随著点击率的增加，留言也越来越多，其中一条留言就被秀英置顶了，网友贴出了全州美食店List，多达92家店铺，贴心推荐给要去全州旅行、出差的人，有一些店铺还得到了全州本地人的认可，所有人都逃不过美食这道关啊。

▲截图：YouTube@the sootory 더수토리

「首图：ig@sooyoungchoi」

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