《The Penthouse 3》「狗血剧教母」人气退烧！网友：硬掰下去会有反效果喔

由韩国王牌编剧「金顺玉」执笔的作品《The Penthouse 3》4日正式开播，狗血剧情即使已到了第三季，仍然吸引大批观众收看，直至上周播出第二集都还有很有话题度，但收视已从开播的19.5下滑到17.5%，收视还是很不错，但已有网友说第三季剧情「似乎已经开始在乱掰」。

去年(2020)《The Penthouse》播出第一季，最高收视曾创下28.8的超高收视，第二季最高收视则以超狂的29.2结尾，当时吸引大批海外观众观看，不过在第二季里，制作单位已基於剧情需要，启用同一位演员假扮另一个角色的事实曝光以后，虽引起极高讨论度，但第三季里再次出现扮两角的剧情，惹得网友抱怨声连连。



(图源：《The Penthouse》@SBS)

该剧第三季第二集，网友注意力集中在身为主角群的罗根李(朴殷硕 饰)，上一季已在一团爆炸声里消失，如今「同样的梗重复出现」，以罗根李哥哥的身分，用夸张的雷鬼造型质问沈秀莲(李智雅 饰)，弟弟罗根李回韩国却死亡的事实，让部分网友觉得有点烦，「顺玉编剧会不会反转到最后，自己也不知道怎么收尾了」。

*看影片快速回顾整起爆炸事件：



《The Penthouse 3》以毁灭为主题，最大反角朱丹泰(严基俊 饰演)，将与沈秀莲展开杀气腾腾的最后战争。上周最新剧情包括朱丹泰等几位恶人都已出狱，而与沈秀莲交好的吴允熙(柳真 饰)，竟当起美容院老板引发背叛的讨论，至於另一要角河允哲(尹钟焄 饰)找上曾欺负自己的朱丹泰合作，表情比起上季更加深不可测。该剧总共12集，每周五更新一集於SBS播出，本周将播出第三集。

(图源：《The Penthouse》官方海报@黄viu煲剧平台)

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