「魔女熙罗」魅惑登场！宋智孝领军南志铉&蔡钟协《来魔女食堂吧》7/16开业！

宋智孝、南志铉与蔡钟协主演的TVING原创剧《来魔女食堂吧》（请来魔女餐厅吧）昨（14日）公开了人物海报，吸睛力十足。

《来魔女食堂吧》为TVING原创电视剧，改编自第三届教保文库故事徵集大赛中，具尚熙作家获奖的同名奇幻小说，讲述魔女熙罗（宋智孝 饰）与合伙人珍（南志铉 饰）、兼职生吉勇（蔡钟协 饰），以及充满故事的客人们，为灵魂充电的残酷幻想故事。

《来魔女食堂吧》先前公开的剧照就引起广大讨论，尤其是宋智孝展现非凡气场的魔女装扮被盛赞「太美了」，此次三位主演的人物海报更是以华丽且魔幻的风格引人瞩目，并呈现三位的同床异梦。

魔女熙罗站在厨房中央，为即将上菜的料理作最后调味，「尝尝看，虽然会付出代价。」她彷佛就在你眼前，阴森森的话语让人不寒而栗，却还是忍不住著魔般的被吸引。



珍因为和魔女熙罗交易，成为魔女食堂的合伙人。她坐在餐桌上欲享用魔女的餐点，定格般的喃喃自语：「是我的选择吗……是注定的命运吗……」



兼职生「吉勇」站在阶梯上，端著一罐罐精致的瓶子，神秘兮兮的比著安静手势：「我的愿望，请保密。」引人好奇。



一位魔女两位人类，他们将共同经营魔女食堂，顾客会付出相应代价换取能实现愿望的餐点，《来魔女食堂吧》7月16日周五於TVING首播，要让观众在暑夏「清凉一下」。

（图：TVING）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻