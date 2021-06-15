高庚杓客串《我的室友是九尾狐》,《请回答1988》德善（惠利）&善宇终於再相见！

又到了重刷《请回答1988》的时机了，哈哈哈～！期待今晚的剧情。（完美的妈朋儿来了）

On档中的奇幻爱情剧《我的室友是九尾狐》迎来了重量级的特别出演，那就是曾在热门韩剧《请回答1988》中与惠利合作过的高庚杓客串，德善&善宇再度相见的画面让许多剧迷直呼：太期待啦～！



*图：kopular@IG

高庚杓将在明天播出的第七集，以「山神」的角色登场，是掌握著狐狸珠、张基龙成为人类等秘密钥匙的关键人物，他的出现能够加速剧情发展和提升紧张感的氛围。



*图：tvN《간 떨어지는 동거》@official

而在《请回答1988》里，高庚杓（善宇）是惠利（德善）暗恋的对象，完美的妈朋儿，两人再次相见后，又会出现什么样有趣的互动，也让剧迷们相当期待。



《我的室友是九尾狐》讲述女大学生李潭（惠利 饰）偶然吞下了900多年的九尾狐申又如（张基龙 饰）的狐珠，双方为了恢复原先状态不得不开始心惊胆颤的同居，明天将播出第七集。



*图：tvN《간 떨어지는 동거》@official

▼第五集亮点片段：惠利看见张基龙呼吸困难心跳加速？



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