没想到时隔10年还能看到！After School再跳《Bang》，正雅挺5个月孕肚唱跳超卖力

女团After School时隔十年再次相聚，看得老粉们忍不住落泪。

After School於2009年出道，作为2代女团之一，是多少K-POP粉丝的青春啊。 她们有著超群的唱跳实力，提到After School，首先想到的就是颜正舞齐，「刀群舞」不是随便说说的。 出道以来唱红《Bang》、《Diva》等节奏欢快强烈的歌曲。 随著嘉熙、珠妍、正雅等人约满离开后，After School於在2013年后就再也没有活动，在歌迷心中留下不小的遗憾。

没想到10年后的现在，藉著节目《文明特急》，After School相隔10年重聚，贝卡、嘉熙、珠妍、正雅、Raina跳著当年的经典歌曲《Bang》、《Diva》，熟悉的旋律、歌声、舞蹈再现，令铁粉泪崩喊「我的青春又回来了！！！」



成员们的颜值和身材和10年前几乎每变化，尤其正雅挺著5个月的孕肚和成员们一起起舞，5人不论是歌唱实力、舞蹈动作，都没有随著岁月的流逝而退步。



看完演出的主持人SEVENTEEN胜宽和SHINee Key掩饰不住喜悦心情， Key说：「以前和姐姐们一起活动时觉得什么都是理所当然的，现在重新看到多年前的场景，真的很激动。 」嘉熙感概地回答：「都快哭了！」正雅挺著5月孕肚上台，她也直呼：「本来很担心毁了舞台，但上了舞台后就忘了自己怀孕。 」为了这次的演出，贝卡和嘉熙从夏威夷、峇厘岛赶回韩国，贝卡再次见到曾经的队友，连连表示「太值得了」。



话说回来，After School时隔10年都能重聚，老粉们像不像看到Wonder Girls、2NE1等二代女团的合体呢？？

「首图：YouTube@문명특급 - MMTG」

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