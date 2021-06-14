(雷)《The Penthouse 3》下集更精彩！全员出狱、神秘白俊基火力全开

话题韩剧《The Penthouse》在上一季剧情里，作恶多端的主角群除沈秀莲外(李智雅 饰)全入狱，当时让剧迷们看了很是兴奋，还给了该剧「机智牢房」的称号，不料这才进去两集，《The Penthouse》就在第三季的第二集尾声，竟然想尽办法再次在外自由活动，又将为主角群居住的公寓「赫拉宫殿」带来一阵混乱。



(图源：《The Penthouse 3》海报@SBS)



(图源：黄viu煲剧平台)



(图源：黄viu煲剧平台)

剧里沈秀莲面对爱人罗根李(朴殷硕 饰)，就在眼前葬身在爆炸声之中，感到相当悲痛欲绝，决定向怀疑造成这一切的朱丹泰(严基俊 饰)复仇。在查清楚爆炸案当天，有位与罗根李同行的白俊基(温朱莞 饰)以后，费尽千辛万苦找上他，却看到白俊基正打算举枪杀害，同为仇人的朱丹泰却极力劝阻。而就在这最紧张的时刻，最新的第三季第二集已播完。



(图源：黄viu煲剧平台)



(图源：《The Penthouse 3》截图@SBS)

接著的第三集预告里，白俊基已换上一身笔挺西装，看上去精神很多，外界推测他已经振作起来。本剧中，白俊基的人物设定里，饰演一位家庭被朱丹泰破坏的男子，实际上朱丹泰拥有的都是从他身上夺来的，复仇心超强为第三季带来新爆点。





(图源：《The Penthouse 3》截图@SBS)



(图源：《The Penthouse 3》截图@SBS)

此外，河允哲(尹钟焄 饰)出狱后，竟找上曾陷害自己多次的朱丹泰，欲寻求商业合作，而找来他的则是刘东弼。河允哲透露，良心没替他带来任何好处，他已经所有东西都失去了，众多网友猜测将走向黑化，不过预告里看女儿河恩星(崔艺彬 饰)的眼神又相当柔和。



(图源：《The Penthouse 3》截图@SBS)



(图源：《The Penthouse 3》截图@SBS)

另一方面，该剧新角色刘东弼(朴浩山 饰)，顶替朱丹泰入狱后，不知为何依旧与朱丹泰保持合作关系，在第三季的第二集剧情曾经演到，刘东弼在公寓「赫拉宫殿」大厅前的喷水池，寻找某样东西模样相当著急，一直与朱丹泰合作的原因会不会出於此，留待后续剧情揭晓。该剧已於6月4日播出，一集约1个半小时，每周更新一集，总计有12集能够陪伴剧迷。

(首图：《The Penthouse 3》截图＆剧照@SBS)

小水滴@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻