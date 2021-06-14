(雷)《The Penthouse 3》下集更精彩！全員出獄、神秘白俊基火力全開

話題韓劇《The Penthouse》在上一季劇情裡，作惡多端的主角群除沈秀蓮外(李智雅 飾)全入獄，當時讓劇迷們看了很是興奮，還給了該劇「機智牢房」的稱號，不料這才進去兩集，《The Penthouse》就在第三季的第二集尾聲，竟然想盡辦法再次在外自由活動，又將為主角群居住的公寓「赫拉宮殿」帶來一陣混亂。



(圖源：《The Penthouse 3》海報@SBS)



(圖源：黃viu煲劇平台)



(圖源：黃viu煲劇平台)

劇裡沈秀蓮面對愛人羅根李(朴殷碩 飾)，就在眼前葬身在爆炸聲之中，感到相當悲痛欲絕，決定向懷疑造成這一切的朱丹泰(嚴基俊 飾)復仇。在查清楚爆炸案當天，有位與羅根李同行的白俊基(溫朱莞 飾)以後，費盡千辛萬苦找上他，卻看到白俊基正打算舉槍殺害，同為仇人的朱丹泰卻極力勸阻。而就在這最緊張的時刻，最新的第三季第二集已播完。



(圖源：黃viu煲劇平台)



(圖源：《The Penthouse 3》截圖@SBS)

接著的第三集預告裡，白俊基已換上一身筆挺西裝，看上去精神很多，外界推測他已經振作起來。本劇中，白俊基的人物設定裡，飾演一位家庭被朱丹泰破壞的男子，實際上朱丹泰擁有的都是從他身上奪來的，復仇心超強為第三季帶來新爆點。





(圖源：《The Penthouse 3》截圖@SBS)



(圖源：《The Penthouse 3》截圖@SBS)

此外，河允哲(尹鍾焄 飾)出獄後，竟找上曾陷害自己多次的朱丹泰，欲尋求商業合作，而找來他的則是劉東弼。河允哲透露，良心沒替他帶來任何好處，他已經所有東西都失去了，眾多網友猜測將走向黑化，不過預告裡看女兒河恩星(崔藝彬 飾)的眼神又相當柔和。



(圖源：《The Penthouse 3》截圖@SBS)



(圖源：《The Penthouse 3》截圖@SBS)

另一方面，該劇新角色劉東弼(朴浩山 飾)，頂替朱丹泰入獄後，不知為何依舊與朱丹泰保持合作關係，在第三季的第二集劇情曾經演到，劉東弼在公寓「赫拉宮殿」大廳前的噴水池，尋找某樣東西模樣相當著急，一直與朱丹泰合作的原因會不會出於此，留待後續劇情揭曉。該劇已於6月4日播出，一集約1個半小時，每週更新一集，總計有12集能夠陪伴劇迷。

(首圖：《The Penthouse 3》截圖＆劇照@SBS)

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