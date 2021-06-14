6月三部人气剧集《The Penthouse 3》、《婚词离曲 2》、《我的上流世界》主角全数出轨

6月除了一系列的漫改剧正在热播中，出轨不伦剧也频繁进入观众视线。

首先5月份李宝英和金瑞亨《我的上流世界》率先播出，再有金素妍和严基俊主演的《The Penthouse 3》，接著便是12号开播，成勋主演的《婚词离曲2》。尽管三部剧情都极度毁三观，但观众越骂却看得越爽。现在就让小编好好介绍这三部违背伦理，可就是超好看的剧集吧！

《我的上流世界》

李宝英是名众所瞩目的名演员，在加入豪门后引退却遭到丈夫(李贤旭)背叛，不但亲自请小三进家门，还隐藏小三其实是儿子生母的身分，让李宝英伤心欲绝。



(图源：《我的上流世界》海报@tvN)

《婚词离曲2》

本剧已是第二季，在上一季里三对夫妇全数出轨，在本季的开头就来个冲击性画面，男主角成勋在梦里与小三调情，充满性挑逗味道，一睁眼就看到妻子在眼前才惊醒；另一边与小三的戏码，两人竟已有了后代，让渴望小孩的成勋兴奋不已，与妻子的婚姻更加走向未知。



(图源：《婚词离曲2》海报@tv朝鲜)

《The Penthouse 3》

该剧自第一季就被观众称毁三观，被冠上19岁下禁看，不但上演女主角金素妍劈腿，离婚后还与前夫住同栋房子，且前夫竟与金素妍的死对头柳真结婚。剧情完全走「顺玉路线」，逻辑性总让观众感到有些牵强，尤其重要角色朴殷硕在《The Penthouse 3》里的雷鬼造型，在这周末引起极大轰动，跌破众人眼镜。



(图源：《The Penthouse 3》海报@SBS)

朴殷硕的雷鬼造型让网上暴动了：



(首图：《婚词离曲2》海报@tv朝鲜、《The Penthouse 3》海报@SBS、《我的上流世界》海报@tvN)

以上就是三部出轨剧小介绍，还不快追起来~~~XD

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