《Undercover》明结局！池珍熙&金贤珠：「希望大家感受主角在危机中绽放的坚韧、体认家人的意义」

JTBC金土剧《Undercover》即将在本周，今晚及明晚分别播出EP.15与EP.16结局，今（11日）男女主角池珍熙与金贤珠发表了终映感想以及最终回看点。

《Undercover》讲述长期隐瞒真实身分的特务韩政贤（池珍熙 饰），与他为了正义成为高层公职人员调查处处长的妻子崔妍秀（金贤珠 饰），两人共同对抗动摇他们之间势力的故事，为了守护家人以及信念孤军奋战。最后两集他们将放手一搏对抗林亨乐（许峻豪 饰），近30年的国情院黑幕会被摊在阳光下吗？两人能找回过往拥有的幸福生活吗？



池珍熙扮演拥有双重身分的角色，一方面是平凡的丈夫与父亲韩政贤，一方面又是特务李皙揆。30年前他放弃一切选择了爱情，30年后为了守护家庭而回头面对过往人生，池珍熙在这之间表现得宜，甚至还展现过去少见的动作戏，获得好评。



他回想起去年拍摄的时候，已距今一年多，感谢剧组所有人的辛劳使自己能更加专注於韩政贤一角，他说：「韩政贤、崔妍秀遭遇了撼动他们平凡生活的事件，度过了暴风般的时间，即将迎来最大风暴的两人会如何克服，希望大家能感受他们在危机中绽放的坚韧，体认在无数困难中团结的他们，关於『家人』的意义。」

「《Undercover》对我来说是很有挑战的作品，就像为了爱而拚命奔跑的韩政贤一样，以更加热血的心进行了拍摄，希望这样的真心能很好传达出去。再次表示感谢，希望大家在最后一集能继续陪伴我们。」



金贤珠再次证明她值得信赖的演员价值，一面为了信念与正义勇往直前，展现了温柔又坚毅的领袖魅力，一面在面对丈夫隐瞒的真相时，呈现了张力十足的演技，在不可置信、崩溃与失落之间的情绪变化动人，受观众肯定。



「这么快就要结束了，时间过得真快，可能是因为有许多不舍，感觉结束得比较早。」接著她说：「韩政贤和崔妍秀，还有他们的家人会怎么样呢？韩政贤已经没有了需要隐藏身分和秘密，能否在危险中守护家人呢？在惨澹的现实和破碎的信任中，崔妍秀能否原谅并接受韩政贤，敬请关注。」

她最后表示：「向这段时间收看《Undercover》的观众朋友，还有毫无保留应援且喜爱我自己的粉丝表示感谢。希望大家能一直关注到最后。」



《Undercover》今晚11点将播出EP.15倒数第2集，除了预告外，官方也释出了一组韩政贤与林亨乐对峙的剧照，以及崔妍秀面临遭拔官被驱逐公查处，引发紧张感。

（图：JTBC）

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