徐仁国李洙赫再合作新电影《Pipeline》5月底上映、今日於影音平台同步公开！

近日热播中的人气电视剧《某一天灭亡来到我家门前》，徐仁国与李洙赫在剧中各自的LoveLine上都展现不同魅力。而两人所合作的电影《Pipeline》已於5月26日正式上映，并於6月10日在线上公开！

韩国首部以盗油为题材的电影《Pipeline》是由名导演柳河所执导，之前导演的作品包含了《霜花店：朕的男人》《卑劣的街头》《藉著雨点说爱你》《江南1970》等，合作过的男星包含了赵寅成、权相佑、金来沅以及李敏镐等。也是他继街头三部曲之后再度尝试全新题材的作品。本次看徐仁国与李洙赫等六人，如何盗取韩国地下的「黑金」而逆转人生？



为提供更多管道让观众们都能收看到这部电影《Pipeline》，并未像一般电影的上映模式，等到电影院下档而直接在上映期间同步於OTT平台公开，并且这样在线上观赏的协议早在上映前就已经谈妥多方管道，也引发许多关注。在疫情严峻时期，民众不一定能够到电影院欣赏喜爱的作品，而近来也业者也开始转向透过OTT平台公开，甚至与上映同日公开，也是相当热门的作法。



除了大家熟知的OTT影音平台TVING、Wavve外，《Pipeline》更与韩国电信业者KT、搜寻网站Naver、Kakao Page、Google Play、Yes24等各种多样化的线上行动管道合作，让大家可透过更多方式来收看这部电影。



照片：电影《Pipeline》剧照

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