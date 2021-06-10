2021最迷人的精神科医生！新剧《你是我的春天》公开金东旭换上白袍的帅气剧照

金东旭低沉又性感的声音，有这样的心理医生可以谘询，我怕我会一直装病下去，只为了多见他一眼。XDD（徐玄振的人物剧照前天也公开罗~）

七月初最令人期待的 tvN 疗愈爱情剧《你是我的春天》公开了金东旭的职人剧照，在新作品中他化身为「精神科医生」（心理医生），许多网友都表示白色真的非常适合他。

本剧讲述内心被困在7岁的主人公们，以「大人」的身分回到那个发生杀人事件的建筑物里，展开了一系列治愈与救赎的爱情故事，由《The King：永远的君主》、《请输入检索词WWW》的郑志贤导演和《泡泡糖》李美娜编剧合作，坚强的团队和演员阵容也让人加倍期待。



【预告】徐玄振躺著若有所思：「难道…你喜欢我吗？」金东旭也发著呆：「不要去见那个男人。」下一秒两人笑著甜蜜对视。



金东旭饰演精神科医生「朱英道」，希望引导每个人都能回归正常的生活，聪明道能瞬间掌握一切又拥有帅气外型的他，自己心中的伤痛却未得到安慰。



而公开的剧照中则是他与患者进行交流的场面，用心倾听对方的故事，让人忍不住在他面前卸下心防的安定眼神和微笑，都相当迷人。



与他演对手戏的是「爱情喜剧女王」徐玄振，饰演酒店礼宾部经理「姜多贞」，从小就成绩优异，工作能力极强，因为一次机缘回到小时候待过的江陵旅馆工作。



这次强强联手的新剧《你是我的春天》，将在7月5日晚间九点首播。

【人物预告】



【首波预告】



*图：tvN Drama@official、youtube

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