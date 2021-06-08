女生也有manner腿！T-ara朴芝妍自降身高+「壁咚」化妆师，网友大呼：太心动！

芝妍欧尼的长腿和气质真的绝了！

大家应该见过不少身高优秀的男演员、男偶像为了配合化妆师的身高而岔开双腿、降低高度，这一体谅对方的行为就被叫做manner腿，让人感觉既温柔又有男友力~而女艺人这样做的机会就比较少，也让人格外珍惜，所以大家见到芝妍这组照片时都激动了！

昨天T-ara成员朴芝在个人IG上PO出三张照片，配上一张上下颠倒的笑脸、没有留言，照片里的她穿著紧身牛仔裤和长靴、岔开双腿配合化妆师的身高，侧脸的立体度和修长的双腿非常引人瞩目：



第二张图里芝妍一只手撑在墙上，居然对化妆师展开「壁咚」！网友感叹：「如果是我的话应该早就腿软了」、「太致命了」、「欧尼好有魄力」、「化妆师居然还能认真工作吗？ 」、「以后我的志愿就是给芝妍当化妆师」。



芝妍身高167cm，体重则只有46kg，真的是每次看到都要惊讶的黄金比例：





芝妍现在正在出演KBS 2TV的周五剧《Imitation》，饰演富有Girl Crush魅力的SOLO歌手罗莉曼，在剧中的舞台也是一举一动都充满魅惑感、十分吸引人，看她演戏和唱歌都是一种享受啊：



（图：IG@JIYEON2__）

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