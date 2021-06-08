【有片】《Spring Camp》安宰贤靠在「前辈」殷志源的肩上求安慰！殷志源：「什么前辈，你这个疯子」

【有片】《Spring Camp》安宰贤靠在「前辈」殷志源的肩上求安慰！殷志源：「什么前辈，你这个疯子」

综艺   2021年6月8日   星期二12:47   Yuan   5

上集《Spring Camp》播出中，李寿根一直照顾安宰贤，叫他多吃一点。

这集他们在喝酒聊天、烤扇贝时，有一只猫咪出现，安宰贤马上跑去跟它玩，李寿根：「看你挺孤单的，跟猫咪说话吧！宰贤啊～」之后安宰贤要去调料，李寿根又说：「你想做什么都可以做，我们宰贤啊～」突然有点期待他们下季《新西游记》分配在同一组。

吃饱饭后，殷志源、安宰贤在火炉前取暖，安宰贤：「志源哥～时间过得真快！」殷志源也表示：「感觉很讨厌！没有做什么事，时间就这样过了。只有年纪变老，真的好烦啊！相信有不少人也都有这种同感吧！

后来，殷志源说：「我们两个盯著火聊天很奇怪吧？」两人看起来有点落寞，这时...安宰贤把头靠在殷志源肩上，殷志源马上说：「不要靠在我身上，我是不会安慰人的。」结果安宰贤马上反击：「你是『前辈』啊！」殷志源：「什么前辈，你这个疯子！你这个疯子，打起精神来好吗！」连制作组都笑出声 XD

这也让不少网友表示：「说是前辈...想了半天」、「《新西游记》以后分为已婚、离婚、未婚组」、「太喜欢旧疯、新疯了」、「两个疯子认证」、「虽然很搞笑但又有点心疼」、「这集真的好笑又温暖啊」等等。


（图：TVING《Spring Camp》、YouTube@TVING）

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留言/评论
  • Sally Chiu 🤣
    2小时前
  • 我睇嘅時候都無諗過係呢種前輩😂
    5小时前
  • 早在第2季時，前輩已經同佢講，叫佢唔好太早結婚😥
    4小时前
  • Fsu Dwx Sfl 這裡我沒注意到這個點呢😂
    4小时前
  • 覺得安還要一些時間適應綜藝跟鏡頭
    3小时前
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