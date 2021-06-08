《你是我的春天》徐玄振角色剧照公开，形象180度大转变：这次准备了天衣无缝的演技

演什么就像什么的顶级演员「徐玄振」，这次全新人物的挑战，也让粉丝们非常期待～！（拥有专业技能的欧逆好美~XD）

暑假最令人期待的 tvN 疗愈爱情剧《你是我的春天》首度公开了徐玄振的人物形象剧照，此次她变身为「酒店礼宾部经理」（主要职务：饭店迎宾），专业职场女子的形象，给人焕然一新的感受。



徐玄振饰演的「姜多贞」从小就成绩优异，工作能力极强，因为一次机缘回到小时候待过的江陵旅馆工作。徐玄振也表示这次选到了自己很喜欢的剧本，也会做到最完美，希望把角色的那份心意传达给观众，希望大家多多期待！



制作公司透露：「徐玄振从眼神、氛围到声音，彻底地分析了角色后，准备了毫无漏洞的演技，而光是她的名字本身，就是给人无比信任感的好演员。」



▼而和她演对手戏的金东旭（饰演精神科医生「朱英道」），在早先释出的预告中，两人的互动与火花也让粉丝们非常期待！



【预告】徐玄振躺著若有所思：「难道…你喜欢我吗？」金东旭也发著呆：「不要去见那个男人。」下一秒两人笑著甜蜜对视。

本剧由《The King：永远的君主》、《请输入检索词WWW》的郑志贤导演和《泡泡糖》李美娜编剧合作，讲述内心被困在7岁的主人公们，以「大人」的身分回到那个发生杀人事件的建筑物里，展开了一系列治愈与救赎的爱情故事，预计在7月5日晚间九点首播。

*图：tvN Drama@official／＋封面：JTBC Drama@official

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