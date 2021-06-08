《The Penthouse 3》硕勋＆罗娜CP因朱丹泰的关系，两人爱情再次走向未知！

狗血复仇《The Penthouse 3》金顺玉编剧笔下高潮迭起，故事情节反转再反转，纠心剧情也是接连不断。
继两大反角千瑞璡（金素妍 饰）跟朱丹泰（严基俊 饰）分别入狱，在上一季剧情被朱丹泰重伤害的罗娜（金贤秀 饰），和硕勋（金永大 饰）原本即将迎来正常生活，万万没想到朱丹泰收买个大法官，就将所有罪嫌转移到罗根李（朴殷硕 饰）身上。
在上一季剧情里，朱丹泰不满罗娜抢走女儿大学门票，於是狠下心了结她。后来虽然被救起来了，但朱丹泰在剧中，其实是硕勋的父亲，经过这起事件，两人的相处明显没以往自在，虽然还是能坐在一起聊天，但动作已无往常亲密。
在最新剧情当中，朱丹泰转为无罪以后，回到了顶楼公寓。众人撞见朱丹泰以后，女儿锡景（韩智贤 饰）表示相信了爸爸，不会像先前法院所宣判，杀了亲生妈妈罗爱乔（李智雅 饰），对爸爸的态度转为亲切，并要哥哥硕勋相信爸爸。一旁的罗娜诧异不已，感到一阵恶心。
硕勋与罗娜此时的关系，其实已经走向缓和。朱丹泰的出现，让两人关系再次走向未知。锡景激动表示，有些人不是你说不存在就不存在的。罗娜拒绝硕勋安慰跑出屋外，为两位小情侣的感情线埋下变数。
(图：《The Penthouse 3》截图@黄viu煲剧平台／SBS《The Penthouse 3》官方剧照／IG@youngdae0302)
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