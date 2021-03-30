《玩什么好呢？》都庆完唱太好遭淘汰网友叫屈，委屈模样简直和沇扜同模子

「沇扜爸爸」都庆完假音太好听了!!!刘野好因为错听而淘汰他，真的很可惜啊～

《玩什么好呢？》最新EP.86（03-27期）为男子美声团体「MSG WANNABE」徵选，除了「王鼻子」池锡辰的歌唱实力受热议外，都庆完的淘汰也备受讨论。

第一阶段影片盲选时，刘野好对化名「李政宰」的都庆完赞不绝口，甚至认为实力比第一位徵选者「宋仲基」池锡辰还要好，但因为唱太好，让刘野好很想淘汰他提前知道真实身分（MSG WANNABE团员须非Top级专业歌手，而且得先保密）。



第二阶段面试，刘野好反覆聆听确认了李政宰就是知名歌手金正民，让都庆完很无奈，无论如何否认都无法说服刘野好。「你不是金正民吗？以〈悲伤的定情式〉得过第一了啊！」「我吗？不是啊！我真的要哭了……」



李政宰仍然遭到淘汰。都庆完揭下面具露出超委屈表情，刘野好看了又错愕又尴尬。都庆完一一解释自己面试时讲的话：虚岁40和曹世镐同龄、前阵子从KBS辞职、当过第一但仅限节目《不朽的名曲》……都庆完留恋不已道：「都把包装撕开来了才……要买啊！」刘野好却只能频频喊抱歉并说私下再约。



网友们对都庆完的歌声相当惊艳也为其抱不平，YouTube吸引了上千则留言，包括：「夫唱妇随，夫妻俩都唱得这么好怎么办？」、「刘野好要负责，拆开包装就该买」、「刘野好要负责！有实力却不是歌手，条件都符合啊！」、「第一次向刘大人提出异议，拜托入选沇扜爸爸」。（编按：都庆完曾和歌手妻子张允瀞、儿子都沇扜、女儿都河颖成为《超人回来了》固定成员，因此观众很熟悉都庆完就是「沇扜爸爸」）

特别的是，不少网友不约而同觉得都庆完摘下面具委屈那刻，和儿子都沇扜如出一辙：「因为不是金正民而感到委屈的时候，还以为是沇扜在委屈呢！」、「最适合这次企划的人就是『大沇扜』了吧？摘下面具一碰就会哭的表情超难忘，作梦都没想到我会对沇扜爸爸心动」、「不是都说别人的孩子长得很快吗？沇扜竟然长这么大了……」。



不论是节目内容还是网友的留言都很有趣、很搞笑，但总觉得很可惜、很遗憾呢！《玩什么好呢？》每周六晚间6点30分於MBC播出，台湾可於friDay影音收看。

▼都庆完完整徵选影片





▼都庆完面试委屈片段



▼《超人回来了》沇扜委屈哭哭



（延伸阅读：《玩什么好呢？》池锡辰歌唱实力受热议，网：「最令人冲击的是他本来就是歌手」‎）

（封图：《玩什么好呢？》@friDay影音 截图、《超人回来了》@YouTube KBS Entertain 截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻