邕圣佑3年赚进73亿，车银优也有64亿：刷新Fantagio最高纪录！

根据Fantagio娱乐公司29日公开的证券申告书，从2018年到2020年，邕圣佑带来的销售额一共为73.08亿韩元，ASTRO成员车银优则是64.58亿韩元。

其中，邕圣佑在这三年的销售额依次是14.1亿、31.25亿、30.43亿。 邕圣佑2017年作为11人限定男团Wanna One成员正式出道，2020年3月发行了首张SOLO专辑《LAYERS》，先后拍摄了两部JTBC电视剧《18岁的瞬间》和《境遇之数》，均担任男主角，还为电视剧演唱了OST，活动一直非常积极。



车银优在这三年的销售额依次是13.78亿、25.04亿、25.76亿。 车银优2015年作为男团ASTRO成员出道，每年都出演1部以上电视剧，去年为tvN漫改剧《女神降临》担任男主角之后更接到不少化妆品牌和运动品牌的代言。



此外，Fantagio最大收入来源其实是车银优所属的ASTRO，从2018年到2020年的销售额依次是41.16亿、64.23亿、63.14亿，以去年为基准在总销售额中占比例达到38%。

Fantagio这次报告书还公开了所属艺人的合约状况：ASTRO大部份成员的合约到2023年2月到期，车银优的合约到2024年8月，女团Weki Meki的合约到2024年8月，也就是从出道日开始7年。 目前Fantagio旗下艺人一共31名，未来一年之内没有即将到期的合约。

（封图：Fantagio）

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