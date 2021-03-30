《玩什麼好呢？》都慶完唱太好遭淘汰網友叫屈，委屈模樣簡直和沇扜同模子

「沇扜爸爸」都慶完假音太好聽了!!!劉野好因為錯聽而淘汰他，真的很可惜啊～

《玩什麼好呢？》最新EP.86（03-27期）為男子美聲團體「MSG WANNABE」徵選，除了「王鼻子」池錫辰的歌唱實力受熱議外，都慶完的淘汰也備受討論。

第一階段影片盲選時，劉野好對化名「李政宰」的都慶完讚不絕口，甚至認為實力比第一位徵選者「宋仲基」池錫辰還要好，但因為唱太好，讓劉野好很想淘汰他提前知道真實身分（MSG WANNABE團員須非Top級專業歌手，而且得先保密）。



第二階段面試，劉野好反覆聆聽確認了李政宰就是知名歌手金正民，讓都慶完很無奈，無論如何否認都無法說服劉野好。「你不是金正民嗎？以〈悲傷的定情式〉得過第一了啊！」「我嗎？不是啊！我真的要哭了……」



李政宰仍然遭到淘汰。都慶完揭下面具露出超委屈表情，劉野好看了又錯愕又尷尬。都慶完一一解釋自己面試時講的話：虛歲40和曹世鎬同齡、前陣子從KBS辭職、當過第一但僅限節目《不朽的名曲》……都慶完留戀不已道：「都把包裝撕開來了才……要買啊！」劉野好卻只能頻頻喊抱歉並說私下再約。



網友們對都慶完的歌聲相當驚豔也為其抱不平，YouTube吸引了上千則留言，包括：「夫唱婦隨，夫妻倆都唱得這麼好怎麼辦？」、「劉野好要負責，拆開包裝就該買」、「劉野好要負責！有實力卻不是歌手，條件都符合啊！」、「第一次向劉大人提出異議，拜託入選沇扜爸爸」。（編按：都慶完曾和歌手妻子張允瀞、兒子都沇扜、女兒都河穎成為《超人回來了》固定成員，因此觀眾很熟悉都慶完就是「沇扜爸爸」）

特別的是，不少網友不約而同覺得都慶完摘下面具委屈那刻，和兒子都沇扜如出一轍：「因為不是金正民而感到委屈的時候，還以為是沇扜在委屈呢！」、「最適合這次企劃的人就是『大沇扜』了吧？摘下面具一碰就會哭的表情超難忘，作夢都沒想到我會對沇扜爸爸心動」、「不是都說別人的孩子長得很快嗎？沇扜竟然長這麼大了……」。



不論是節目內容還是網友的留言都很有趣、很搞笑，但總覺得很可惜、很遺憾呢！《玩什麼好呢？》每週六晚間6點30分於MBC播出，台灣可於friDay影音收看。

▼都慶完完整徵選影片





▼都慶完面試委屈片段



▼《超人回來了》沇扜委屈哭哭



（延伸閱讀：《玩什麼好呢？》池錫辰歌唱實力受熱議，網：「最令人衝擊的是他本來就是歌手」‎）

（封圖：《玩什麼好呢？》@friDay影音 截圖、《超人回來了》@YouTube KBS Entertain 截圖）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞