《玩什麼好呢？》池錫辰歌唱實力受熱議，網：「最令人衝擊的是他本來就是歌手」

連大神都深受感動的聲音！（大神，這不是你朋友嗎XD）

繼混聲團體「SSAK3」與女子團體「退貨遠征隊」，《玩什麼好呢？》（閒著幹嘛呢？）最新EP.86（03-27期）又有打造新人計畫，劉在錫副角「劉野好」（知美劉雙胞胎弟弟）準備推出男子美聲團體「MSG WANNABE」，其中一位徵選者馬上很快就被觀眾們認出來，實力令人吃驚！

「MSG WANNABE」KUSO自劉在錫很喜歡的美聲團體SG WANNABE，SG WANNABE也會幫助劉野好製作MSG WANNABE。MSG WANNABE以盲選（蒙面且匿名）方式選拔，劉野好也自訂了原則：不選曾登上Top的歌手、不選本身就是主唱的歌手。（注：MSG即味精，在韓國有加油添醋之意）



首位參賽者「宋仲基」的聲音和剪影對觀眾來說很熟悉（尤其對《Running Man》忠實觀眾來說），但劉野好卻想不起來是誰，很專心聆聽他的嗓音，讚許聲音很溫柔美妙，是「會輕輕碰觸心靈的歌聲。」很快就放入候選名單。



▼「宋仲基」第一階段徵選影片



第二階段面試，劉野好除了測試歌聲，還談話中還逐漸推敲出眼前這位宋仲基是誰：「常常聽到的聲音啊！」、「好像是我很熟的人」、「是哥哥吧？」最後自信地說：「這位是……56歲啊！」宋仲基笑到不行。反正大家都猜中了，製作組後製也很隨性地打上馬賽克了XD雖然過程很歡樂，但是劉野好可是差點就要淘汰掉宋仲基了呢！



此集播出後，YouTube吸引了200多則留言，theqoo也有一篇熱門文章‎〈池錫辰把尹鍾信唱得好嗎〉高達500多則留言，留言內容包括：「池錫辰的聲音竟然那麼好聽，，真令人衝擊」、「如果池錫辰沒參加盲選，歌唱得那麼好我到死都不知道」、「所以不露臉的歌手很受歡迎」、「對我來說，最衝擊的是池錫辰本來就是歌手」。

「宋仲基」真實身分就是劉在錫的好友、在《Running Man》共同跑了十幾年的池錫辰，大眾對他也毫不陌生，只不過大部分人不知道他最早是音樂劇演員，1992年以歌手身分發行正規一輯《憂鬱的下午微笑》（우울한 오후엔 미소를），受挫後才轉諧星路線進而當上MC。

不過《Running Man》的粉絲們應該對池錫辰唱歌都有些印象吧？包括他在節目裡的演出，或是見面會上的飆歌。如果池錫辰真的以「MSG WANNABE」重新以歌手出道，那麼這些影片肯定會被翻出來討論：

▼池錫辰的自創曲合集



▼見面會舞台







▼EP.517池錫辰KTV評分高達88分，為全場最高！



池錫辰到底能不能重拾歌手夢呢？靜待下週《玩什麼好呢？》接續的面試結果吧！各位也可以回頭看此集完整節目，劉在錫和另一位徵選者面試的過程也超好笑！《玩什麼好呢？》每週六晚間6點30分於tvN播出，台灣可於friDay影音收看。

（圖：《玩什麼好呢？》@friDay影音 截圖）

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