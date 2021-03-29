好歌听不完！三月底～四月份即将回归的韩国Solo人气歌手居然多达13位！

四月难道是Solo的最佳时节吗～？只算Solo的人数就如此可观，接下来的KPOP会更加精采啊～。
三月下旬，两大solo势力回归，分别是BLACKPINK Rosé《On the Ground》获得好成绩，和「顶级音源强者」IU 刚公开双主打新曲《LILAC》&《Coin》直接席卷音源榜单。
▼Rosé《On the Ground》已破一亿多的观看人次。
▼IU 双主打歌曲《LILAC》&《Coin》，性感帅气同时兼具的独特风格。
***接下来的三月底～四月份还有13位歌手，小编带大家一一盘点！（以主打歌和回归日期为主）
▼WINNER 姜升润《IYAH》3/29
▼金世正《Warning（Feat.Lil Boi）》3/29
▼INFINITE 金圣圭《HUSH》3/29
▼EXO 伯贤《Bambi》Sounds Room 3/30
▼朴春《Do Re Mi Fa Sol》3/31
▼黄致列《Two Letters》4/2
*图：TEN2 Entertainment@official
▼Red Velvet Wendy《Like Water》4/5
▼UP10TION李鎭赫《SCENE26》4/5
*图：ljh_babysun@IG
▼金在奂《Change》4/7
*图：kjh_official@IG
▼姜丹尼尔《YELLOW》4/13
此外，MAMAMOO辉人以及尹智圣也预计在四月份回归，未确定日期，SEVENTEEN Hoshi 则是发行 mixtape。
*封面图：YG娱乐、SM娱乐、Jellyfish娱乐@official／D-NATION、KONNECT Entertainment@youtube
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