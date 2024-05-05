是金子总会发光的！《背著善宰跑》「任素」金惠奫7年无名时期演50部作品，你是从哪部作品记住她的呢

tvN月火剧《背著善宰跑》收视稳步上升，成为4月热度黑马，主演边佑锡和金惠奫全都跻身话题度榜，目前分别位列第三和第四。

电视剧讲述了女粉丝任素（金惠奫 饰）穿越回15年前拯救死亡的偶像的奇幻爱情故事。今天我们就来谈谈在剧中的「小太阳」女主「任素」金惠奫，尝尽人情冷暖，却仍然选择向阳而生，很难不让人爱上！大家又是那部剧情开始认识她的呢？



1996年出生的金惠奫2013年就已出道，只是直到2018年都几乎是临时演员的身份，6、7年里演过50部作品，分到的都是小角色，还客串过《听见你的声音》、《主君的太阳》、《购物网路易》、《蓝色海洋的传说》、《鬼怪》、《隧道》等多部超人气电视剧，虽然演技很不错，但都未能给观众留下深刻的印象。



时间来到了2018年下半年，一部《Sky Castle》迅速打开了金惠奫的知名度，骄傲刻薄的富家女「姜艺瑞」终於让观众记住了她，金惠奫也以演活为了达到目的而不择手段、力争上游的富家女形象，一度登上话题度榜的第三名。 她也以该角色获得了当年百想艺术大赏电视部门新人演技赏，演技受到了肯定。



2019年播出的《偶然发现的一天》更是让金惠奫尝到了一夜爆红的滋味。 剧中在漫画书中觉醒的「殷端午」让观众们见识到了什么叫「变脸演技」，上一秒还沉浸在无自我意识对未婚夫一片丹心的情感中，下一秒意识觉醒迅速眼神转变，不屑一顾的表情切换得出神入化，她的演技也带动了剧情的发展，和金路云、李宰旭两位男演员也是CP感拉满。



《偶然发现的一天》之后，金惠奫又客串了诸如《青春纪录》、《Live On》、《女神降临》等人气剧。 在2021年以配角身份出演丁海寅和BLACKPINK Jisoo主演的年代剧《雪滴花》，还是个反派角色，塑造出了贪婪、嫉妒、卑鄙又势力的饱满形象，让人恨得想要冲进银幕里解决她。



之后金惠奫尝试了古装剧《御史与祚怡》，饰演女主角祚怡，一个为幸福勇往直前的爽快女生，时刻戏精上身，爆笑程度不输《哲仁王后》。



在《背著善宰跑》之前，金惠奫还主演过一部电影《推土机女孩》，她更是一改往日形象。 谁都没想过金惠奫演起一只手臂上纹满了剌青，嘴上常骂著脏话，暴力也是家常便饭的问题少女「具惠英」会如此惟妙惟肖，小小的身体里藏著大大的演技能量。 电影也帮助金惠奫一举横扫青龙电影奖、大钟奖、韩国电影制作人协会、纽约亚洲电影节的最佳女新人奖。



趁著这波《背著善宰跑》热度，金惠奫也要继续走花路啊！

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