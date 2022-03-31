可暖可Man的《社内相亲》「车秘书」金旻奎！也有演过《雪滴花》，这形象反差太大了吧，差点没认出来～

没想到《社内相亲》男二金旻奎也是剧抛脸啊！
由安孝燮、金世正主演的《社内相亲》是近期话题、热度都颇高的一部好评韩剧，剧中除了安孝燮始祖鸟霸总形象超圈粉，拥有高颜值的男二暖男秘书金旻奎也很引人注目，摘眼镜Kiss的一场戏不知道帅到了多少女观众，体面的西装、白衬衣之下深藏著宽阔的肩膀以及粗壮的手臂、 紧致的腹肌，正所谓可暖可Man，在他身上得到了验证！
别看金旻奎在《社内相亲》中是风度翩翩、为爱勇往直前的斯文帅气暖男，谁能想到前一部戏《雪滴花》里他却是「蓬头垢面」、站在人群里毫不起眼的冷血冲动的北韩特务呢？？ 黑黄的肤色、瘦到凹陷的脸颊、绝情又冷酷的眼神，怎么看都不像脸部线条饱满流畅、温柔如春风的车秘书啊？ 难道这就是所谓的「剧抛脸」？
出道7年的金旻奎也拍过不少戏了，《学校2015》中男主韩以安的游泳队队友、《Signal》里的义警「黄义庆」、《今生是第一次》中的咖啡厅员工、再到《雪滴花》里北韩特工、《社内相亲》男二号车秘书，从运动员、警察，到暖男、 帅哥秘书，金旻奎挑战了各种各样的角色，每一次亮相都给观众带来全新的面貌，未来十分可期啊！
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