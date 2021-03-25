《朝鲜驱魔师》出现中国式食物、扭曲历史引起争议！SBS：「下周停播以重新整顿内容，今后会彻底的检查」

由甘宇成、张东润、朴成勋主演的《朝鲜驱魔师》背景设定在朝鲜太宗时代，在22日播出第1集。

剧中，接待西方神父时，宴会场面中出现皮蛋、月饼等中国食物，引发了争议。饰演太宗的甘宇成，因出现幻听幻视，滥杀无辜百姓，由於太宗是历史评价相当高的明君，被塑造成滥杀无辜的暴君，因此在韩网掀起批评，更指责剧组「扭曲历史」。



韩国网友也发起抵制拒看，还到青瓦台留言板连署停播，第2集的收视也从8.9％下滑至6.9％。随著事件越演越烈，广告商接连撤回广告，制作公司也对此进行解释和道歉。



制作公司表示：「对於中国风美术、道具（月饼等）在敏感时期引起误会，给观众带来不便的部分再次道歉。对於部分衣服和道具是中国式的指责，事前没有认知到，这确实是制作组的失误。本剧作为幻想混合史剧，借用实际存在的人物传达『恐怖的现实性』，试图将焦点集中在『幻想般的想象力』，但忽略在敏感时期会带来巨大混乱这一点。因爲是讲述真实人物的作品，所以应该带著更慎重的责任进行准备，但是因爲制作团队的不足而让观众们失望，对此低头道歉。今后会带著更慎重的责任感来参与电视剧的制作。」



而制作公司也提到：「这是国内资本制作的电视剧，与最近成为热门话题的中国赞助、制作支援事例不同，是100%国内资本制作的电视剧。」



SBS方面也发表官方立场：「爲了向观众们介绍制作精良的幻想混合史剧，所以编排《朝鲜驱魔师》这部作品。但讲述真实存在的人物、历史，应该更仔细的检查，没能做到这一点，向观众致上最深的歉意。已播出的1、2集，会修正后在进行VOD和重播的播出，下周会停播以重新整顿内容，今后播出的《朝鲜驱魔师》，会通过彻底的检查，尽全力不让观众感到任何不便。」



（图：SBS《朝鲜驱魔师》）

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