罗PD去年年薪12亿韩元，光奖金就9亿！网友：「好像可以再多收一点！在YouTube也认真工作」

22日,根据CJ ENM事业报告书显示,罗䁐锡PD去年的年薪是12亿2900万韩元。这是2亿8900万韩元的底薪,再加上9亿4000万韩元的奖金。

CJ ENM方面表示:「以事业部门的销售额,营业利润指标和制作内容的收视率、话题性、销售额等爲标准,反映了成果。」罗䁐锡2001年作为综艺PD进入KBS电视台,通过《两天一夜》进入「明星PD」名单,2013年转投CJ ENM后,推出《花样青春》、《一日三餐》、《新西游记》、《尹食堂》等热门作品,成为CJ ENM的招牌PD。去年还执导《新西游记》系列、《煮面男》、《一日三餐》、《暑假》等,还有现在播出的《尹STAY》。



(图:tvN)

这也让不少网友表示:「好像可以再多收一点」、「频道十五夜订阅人数不知不觉已经超过两百万了」、「通过YouTube频道赚到的点击率广告收入就超过这个数」、「在业界热情工作,再加上话题性一直不断」、「比想象中少而惊讶」、「值得接受吧?在YouTube也认真工作」等等。



而罗PD在2018年获得37亿2500万韩元的年薪,成爲话题。2019年出演《You Quiz On The Block》时,他也解释:「是赚得不少,但并不是年薪。是一笔不少的数目,还是要感谢大家,爆出新闻的时候确实觉得有些不好意思,也没办法和在走廊碰到的后辈们解释。40亿并不是年薪,而是底薪加薪水。」



(图:tvN《You Quiz On The Block》)

同在去年,CJ集团的会长李在贤和副会长李美卿拿到的报酬分别是28亿6200万韩元和29亿7600万韩元,tvN本部长李明翰则拿到了14亿3900万韩元。

(封面图:(图:IG@15ya.baby)

