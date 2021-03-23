罗PD去年年薪12亿韩元，光奖金就9亿！网友：「好像可以再多收一点！在YouTube也认真工作」

22日，根据CJ ENM事业报告书显示，罗䁐锡PD去年的年薪是12亿2900万韩元。这是2亿8900万韩元的底薪，再加上9亿4000万韩元的奖金。

CJ ENM方面表示：「以事业部门的销售额，营业利润指标和制作内容的收视率、话题性、销售额等爲标准，反映了成果。」罗䁐锡2001年作为综艺PD进入KBS电视台，通过《两天一夜》进入「明星PD」名单，2013年转投CJ ENM后，推出《花样青春》、《一日三餐》、《新西游记》、《尹食堂》等热门作品，成为CJ ENM的招牌PD。去年还执导《新西游记》系列、《煮面男》、《一日三餐》、《暑假》等，还有现在播出的《尹STAY》。



（图：tvN）

这也让不少网友表示：「好像可以再多收一点」、「频道十五夜订阅人数不知不觉已经超过两百万了」、「通过YouTube频道赚到的点击率广告收入就超过这个数」、「在业界热情工作，再加上话题性一直不断」、「比想象中少而惊讶」、「值得接受吧？在YouTube也认真工作」等等。



而罗PD在2018年获得37亿2500万韩元的年薪，成爲话题。2019年出演《You Quiz On The Block》时，他也解释：「是赚得不少，但并不是年薪。是一笔不少的数目，还是要感谢大家，爆出新闻的时候确实觉得有些不好意思，也没办法和在走廊碰到的后辈们解释。40亿并不是年薪，而是底薪加薪水。」



（图：tvN《You Quiz On The Block》）

同在去年，CJ集团的会长李在贤和副会长李美卿拿到的报酬分别是28亿6200万韩元和29亿7600万韩元，tvN本部长李明翰则拿到了14亿3900万韩元。

（封面图：（图：IG@15ya.baby）

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