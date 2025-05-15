罗PD找到好藉口，再次绑架SEVENTEEN～《NANA民宿》预告：笑点爆多！连成员父亲也变成了题目XD

是粉丝会看懂很多细节，路人粉＆一般观众也可以轻松跟播的全新真人秀节目！13位大男孩一起经营的《NANA民宿》究竟会如何呈现？真的让人太好奇啦！PS：「人物猜题」居然出现突破性的题目~XDD

众所期待由罗暎锡PD（罗老板）和人气男团 SEVENTEEN 一同组织的全新真人秀《NANA民宿 with SEVENTEEN》公开了最新预告，满满笑点让人忍不住一直重播找细节！而拍摄时，入伍中的净汉也以看板登场，存在感十足。



▼《NANA民宿》和SEVENTEEN一起经营的最新预告：



今年正好遇上了SEVENTEEN出道十周年的纪念日（5月26日），罗PD以此为藉口，再次「合理的绑架」了 SEVENTEEN，成员们在游览车上穿得西装笔挺！届时整个绑架过程&成员们的反应，也将成为节目的第一看点。



预告中的笑点也是爆多！特别是「人物猜题」出现了突破性的发展，罗PD拿出一位男性的照片，圆佑先是喊出PASS（跳过），但随后露出惊讶并后悔的神情，接著JOSHUA喊出答案：「Dino的爸爸!!」，Dino瞬间无语到笑出声，反问镜头的观众：「等一下！......大家认识我爸吗？」（Dino的爸妈非明星、却是很会跳舞的舞者，开过舞蹈学院，曾一家３口一起舞蹈挑战儿子的新歌）





队内的黄金制作人WOOZI拿著玉米不放狂吃，罗PD看不下去叫他别再吃了，字幕则补上「这是第7顿了XD」。



而被誉为「刀群舞神团」的 SEVENTEEN 也展现出真实的现况，此次「随机舞蹈挑战」可以说是乱七八糟XD，大家像无头苍蝇般乱窜，让罗PD看不下去大喊：「别跳了，别跳了，呀～！够了！够了～～～」





还有更多有趣的内容等著大家挖掘，《NANA民宿 with SEVENTEEN》第一集抢先看内容，将在5月29日晚间19点公开，6月2日晚间22:10於tvN公开第一集正式版本，完整版则可以在 Weverse 上购买观看。



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