羅PD去年年薪12億韓元，光獎金就9億！網友：「好像可以再多收一點！在YouTube也認真工作」

22日，根據CJ ENM事業報告書顯示，羅䁐錫PD去年的年薪是12億2900萬韓元。這是2億8900萬韓元的底薪，再加上9億4000萬韓元的獎金。

CJ ENM方面表示：「以事業部門的銷售額，營業利潤指標和製作內容的收視率、話題性、銷售額等爲標準，反映了成果。」羅䁐錫2001年作為綜藝PD進入KBS電視台，通過《兩天一夜》進入「明星PD」名單，2013年轉投CJ ENM後，推出《花樣青春》、《一日三餐》、《新西遊記》、《尹食堂》等熱門作品，成為CJ ENM的招牌PD。去年還執導《新西遊記》系列、《煮麵男》、《一日三餐》、《暑假》等，還有現在播出的《尹STAY》。



（圖：tvN）

這也讓不少網友表示：「好像可以再多收一點」、「頻道十五夜訂閱人數不知不覺已經超過兩百萬了」、「通過YouTube頻道賺到的點擊率廣告收入就超過這個數」、「在業界熱情工作，再加上話題性一直不斷」、「比想象中少而驚訝」、「值得接受吧？在YouTube也認真工作」等等。



而羅PD在2018年獲得37億2500萬韓元的年薪，成爲話題。2019年出演《You Quiz On The Block》時，他也解釋：「是賺得不少，但並不是年薪。是一筆不少的數目，還是要感謝大家，爆出新聞的時候確實覺得有些不好意思，也沒辦法和在走廊碰到的後輩們解釋。40億並不是年薪，而是底薪加薪水。」



（圖：tvN《You Quiz On The Block》）

同在去年，CJ集團的會長李在賢和副會長李美卿拿到的報酬分別是28億6200萬韓元和29億7600萬韓元，tvN本部長李明翰則拿到了14億3900萬韓元。

（封面圖：（圖：IG@15ya.baby）

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