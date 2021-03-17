从《女神降临》到《黑道律师文森佐》主角都吃韩国没在卖的中国餐！韩网友忧「扭曲全球对韩食认知」

近日由宋仲基、全汝彬主演的人气火爆电视剧《黑道律师文森佐》，集集都引发高度讨论，不过在上周播出的剧情中却出现了两位主角吃著中国制的韩式拌饭便当，引发韩国网友议论。
照片:《她的私生活》播出截图
韩剧中置入性行销PPL是不可少的，出现的产品也千变万化，许多海外的观众们也常常透过韩剧来想像韩国人的真实生活，韩剧中主角吃的补品、喝的咖啡、去的餐厅、开的车子等等，但如果在电视剧中所出现的行销产品，竟然是在韩国并没有销售的，也让许多韩国网友认为会误导海外对韩国文化一无所知的观众们。
照片:SBS
虽然韩剧中置入中国产品已不是头一遭，在日前刚播毕的车银优、文佳煐《女神降临》中，也曾经在女主角与朋友在便利商店外吃东西时，吃的不是一般的韩国泡面，而出现的是品牌「自嗨锅」的单人独享火锅，这产品虽然在韩国没上市，观众们还是勉强接受「因为火锅类或麻辣烫食物是中国常见的」。
照片:viu HongKong《女神降临》播出截图
不过这次在《黑道律师文森佐》中，全汝彬与宋仲基一同享用的是同一品牌「自嗨锅」的韩式拌饭，拌饭明明是韩国人时常吃的食物类型，但这却偏偏是中国制的产品，不免令韩国人觉得有些别扭。网友们留言表示：「若透过Netflix看这部戏的外国人会觉得拌饭是来自中国的餐点，文化就这样被抢走了…」「怎么不与韩国企业合作呢？干脆放麻辣烫好了！」等。
照片:《黑道律师文森佐》播出截图
电视剧的拍摄的确需要置入性广告的收入，而中国在这部分也投注相当多，已到了无法被忽略的程度，不过最近出现的方式与产品，以韩国观众们的角度看来是有所不满的，但在现实面考量上确实难以取舍。
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