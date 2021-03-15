特别演出专门户是他！从《机智医生生活》《Sweet Home》到《黑道律师文森佐》你不可能不留意到的金圣喆

演员金圣喆特别加入了《黑道律师文森佐》第8集当中的演出，大家是否有短暂感觉到是在看BL剧的错觉？金圣喆之前在《机智医生生活》、《Sweet Home》也有精彩的特别演出，大家应该都留意到了吧！



照片:tvN

金圣喆所饰演的银行长黄旻成，可说是剧中文森佐（宋仲基饰）以及洪车英（全汝彬饰）律师的绊脚石，而洪车英也不是省油的灯，调查过后发现了黄旻成有约会暴力前科，决定使用美男计，让文森佐化名为泰浩接近黄旻成。虽然金圣喆本次演出的应是反派又暴力的角色，但他却与电视机前的观众们一样，迷上了帅气的文森佐。



照片:tvN

金圣喆其实是相当有实力的音乐剧演员，也曾经与宋仲基在《阿斯达年代计》中合作过，之前也曾在《机智医生生活》中第二集担任特别演出，当时傲娇医师郑敬淏是他的主治医师，发现以前曾医治过的金圣喆再度上门，心中感觉不太妙，想不到他竟然是来推销保单的……



照片:tvN《机智医生生活》播出截图

而在之前的《Sweet Home》剧集中，金圣喆的特别演出直到第九集才登场，这次也不是太讨喜的人物，有种无表情的疯狂，肩负著营造这部电视剧最后段的紧张感。



照片:《Sweet Home》播出截图

其实不仅是特别演出，金圣喆在去年下半年播出的浪漫纯情小品电视剧《你喜欢布拉姆斯吗》饰演男二，对於女二始终一往情深，得知女友其实爱上了自己从小到大的好朋友俊英（金旻载饰）时，内心面对友情与爱情的纠结也令人印象深刻。



照片:SBS

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