《玩什么好呢？》刘在锡尴尬投入「胡萝卜市场」，结果温馨反转令人落泪

看著大神教阿姨骑脚踏车的情景，好像也想起了小时候一些回忆。这一集简单的企划内容，却带给人内心饱足。

《玩什么好呢？》（闲著干嘛呢？）13日播出的最新第84集，金泰浩PD又发想了新企画让刘在锡措手不及，但过程却意外温暖、回响特别地正面。

金泰浩将脑筋动到了最近火红的中古二手市场APP，将「刘在锡的时间」和他人交易，刘在锡完全被蒙在鼓里，只能没头没脑地前往制作组传达的地点。每次要和交易对象「相认」都相当尴尬，刘在锡只能支支吾吾，还和第一位对象金基灿鸡同鸭讲超爆笑。因为该APP叫「胡萝卜」，而金基灿的目的是要找人一起吃烤肉，所以出现了「肉萝卜」莫名其妙的词汇。不过还好有金基灿的解释，刘在锡就抓住了一些相认要点。



和人一起吃肉、帮人看店、聊股票……刘在锡最后一个交易是教一位阿姨骑脚踏车。刘在锡刚好近几年也教儿子智浩骑脚踏车，因此很有经验，不仅体贴地在阿姨后头扶著脚踏车，还细心解说并且给予鼓励。

「不要害怕，要战胜你的恐惧，只要有在踩踏板就不会摔倒。」

「就算一时学不会，但做著做著，不知不觉自己也在骑了。」

「因为小时候不怕跌倒，变成大人后，对跌倒这件事就会感到害怕。」

「怕我放手所以很不安？但你其实可以继续骑下去的，你要相信你自己，相信脚踏车还有自己。」

「要用把手控制，控制自己的恐惧就可以了。」

「好像下次会忘记今天骑脚踏车的感觉，但不会的，感觉会留下来。」



就像许多人小时候都被教过的手法，刘在锡趁阿姨骑著骑著偷偷放手，在后头紧紧跟著，阿姨就这样悄悄学会了，能够独自骑个几圈。此时还响起配乐Jatanpung〈你的我，我的你〉：「希望我对你来说／像日落时分的夕阳／成为一幅美妙的回忆谨记我们珍贵的蔚蓝时日／留下的回忆毫无遗憾／宛如画作」夕阳西下的画面，包含著阿姨上进与坚持，还有刘在锡的温柔与温暖，场面极为动人。



刘在锡最后把脚踏车与配件都送给了阿姨，还和阿姨约定，等阿姨真的能够独自骑车了，两人要再次见面。节目尾声便放上了阿姨儿子所拍的影片，阿姨开心地一边骑脚踏车，一边说著感谢的话。



这一集刘在锡与市民的互动被盛赞，简单却让人内心富足的内容，让许多网友表示看著看著就落泪了，甚至还有韩国媒体写道：「和市民互动的刘在锡果然是最闪耀的」。

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（图：《玩什么好呢？》@friDay影音 截图）

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