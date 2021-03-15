特別演出專門戶是他！從《機智醫生生活》《Sweet Home》到《黑道律師文森佐》你不可能不留意到的金聖喆

演員金聖喆特別加入了《黑道律師文森佐》第8集當中的演出，大家是否有短暫感覺到是在看BL劇的錯覺？金聖喆之前在《機智醫生生活》、《Sweet Home》也有精彩的特別演出，大家應該都留意到了吧！



照片:tvN

金聖喆所飾演的銀行長黃旻成，可說是劇中文森佐（宋仲基飾）以及洪車英（全汝彬飾）律師的絆腳石，而洪車英也不是省油的燈，調查過後發現了黃旻成有約會暴力前科，決定使用美男計，讓文森佐化名為泰浩接近黃旻成。雖然金聖喆本次演出的應是反派又暴力的角色，但他卻與電視機前的觀眾們一樣，迷上了帥氣的文森佐。



照片:tvN

金聖喆其實是相當有實力的音樂劇演員，也曾經與宋仲基在《阿斯達年代計》中合作過，之前也曾在《機智醫生生活》中第二集擔任特別演出，當時傲嬌醫師鄭敬淏是他的主治醫師，發現以前曾醫治過的金聖喆再度上門，心中感覺不太妙，想不到他竟然是來推銷保單的……



照片:tvN《機智醫生生活》播出截圖

而在之前的《Sweet Home》劇集中，金聖喆的特別演出直到第九集才登場，這次也不是太討喜的人物，有種無表情的瘋狂，肩負著營造這部電視劇最後段的緊張感。



照片:《Sweet Home》播出截圖

其實不僅是特別演出，金聖喆在去年下半年播出的浪漫純情小品電視劇《你喜歡布拉姆斯嗎》飾演男二，對於女二始終一往情深，得知女友其實愛上了自己從小到大的好朋友俊英（金旻載飾）時，內心面對友情與愛情的糾結也令人印象深刻。



照片:SBS

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