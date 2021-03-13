BTS「紫爱你」北中南同步开跑，小卡口罩大放送！周末更有绝对舍不得喝的BTS咖啡跟车轮饼！

全台阿米们有福了！除了有整间店都是BTS防弹少年团的特别布置陪大家度过白色情人节，只要到指定地点体验闯关小游戏，更可以获得特别的BTS小卡礼物以及粉紫色口罩，台北的朋友们还能喝到超美的BTS咖啡以及享用车轮饼！







由BTS防弹少年团所代言的手机Samsung Galaxy S21推出了限定活动「紫爱你」，从3月12日至21日期间，在台北微风南山、台中逢甲店以及台南南纺三处指定的三星专卖店，都有为阿米们所准备的特别布置，除了美丽的七人大背板以外，还有许多紫色元素，以及BTS美照，阿米们绝对不能错过！







在台北微风南山三星旗舰馆，特别布置了充满紫藤花的小空间，充满了BTS的帅气代言照片，拍照的手绝对停不下来。完成指定的闯关游戏后，还可以得到韩国空运来台的专属小卡七张组，以及活动专属粉紫色口罩唷！







台北现场还备有一台可爱的粉紫色迷妹咖啡车，在活动期间只要遇上周末假日（下午2点到8点时段限定），咖啡车中还备有特殊机器制作出专属的BTS咖啡以及车轮饼，招待所有阿米们喔！七人七色的奶盖怎么舍得喝下去！车轮饼也太可爱了〜阿米们别错过获得小礼物的机会！一定要来朝圣打卡唷〜







照片：KSD

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