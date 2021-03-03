SHINee Key公开不得不搬出宿舍的原因：那个瞬间我超想打珉豪的后脑勺XD

男团SHINee最近发行了新专辑，成员们也纷纷亮相各大综艺节目为专辑做宣传。

日前，珉豪和Key就做客了MBC节目《救救我吧，Homes》，珉豪更是透露搬出了住了10年之久的宿舍，刚刚开始独居生活3个月。大家都知道韩国的爱豆团从练习生到出道，很多都是一起住宿舍，SHINee也不例外。不过比起珉豪才从宿舍独立出来不久，Key早早就搬家了。



▲MBC《救救我吧，Homes》截图

这件事还要追溯到2018年的一期《Happy Together4》，Key公开了为何下定决心要搬出宿舍的理由。当时Key表示：「大家一起住宿舍，不活动的时候待在一起的时间很多，待久了你会讨厌对方的脚步声，甚至他吃饭的样子都会让你讨厌，因为相处久了就会有倦怠期。 某天我正在客厅里看电视，珉豪就从房间里走了出来，那个瞬间我非常想冲上去打他的后脑勺。 」明明珉豪什么事情都没有做，Key却突然有了这种冲动，他也意识到如果再一起住下去可能真的会发生互相伤害的事情，於是就下定决心搬出了宿舍。



▲KBS2《Happy Together 4》截图

也许这就是距离产生美的真正的含义吧，即使是家人，也会因为相处过久而猛然产生瞬间的厌恶，这也就是每个人需要独处的原因。而比起家人，爱豆团员之间相处的时间更久，不仅工作在一起，连回到宿舍都还在面对面，仔细想想确实很有可能压得人喘不过气来，早早就领悟到这一点的Key也在自己第一时间冒出负面想法的时候搬了出来。

「截图：KBS2《Happy Together4》、MBC《救救我吧，Homes》」

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