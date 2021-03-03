【有片】当《The Penthouse 2》「千瑞璡」的真老公、前夫、未婚夫见面时！金素妍的反应太可爱啦♥

当现实生活中的真老公、剧里的前夫和未婚夫同时出现在一个场合，这位和三个男人都有著纠葛的女人要怎么办？

真老公、前夫、未婚夫，光是想想他们出现在同一个场合就觉得头痛的事情就发生在了金素妍的身上。《The Penthouse》中金素妍扮演了恶女千瑞璡一角，与前夫河尹哲（尹钟焄 饰）离婚后，又和朱丹泰（严基俊 饰）订婚，最狠的是第2季中她的真老公李尚禹客串亮相，当起了记者，还偷拍到了千瑞珍和前夫河尹哲接吻的照片。

最近剧组公开了《The Penthouse 2》的幕后花絮，围绕著千瑞珍的3个男人同框，完全没有硝烟味，反倒很和谐呢。尹钟焄调侃：「他都不看电视剧了，这次竟然真要见面了，该怎么办？ 我反正是没关系。」金素妍听到之后回答：「你俩想法一样。」



▲YouTube@SBS Catch

李尚禹一亮相，金素妍立刻走到老公身边，向大家介绍「这是我先生」，完全没有千瑞珍的狠毒劲儿，变成了沉浸在幸福里的小女人。



▲YouTube@SBS Catch

看得严基俊吐槽说：「太小鸟依人了。 」听得金素妍一脸不好意思，缓缓走向严基俊，此时尹钟焄又来了一句：「快过去那边（李尚禹）。」逗得全场哈哈大笑。



再看看金素妍本人，看到老公嘴角不断上扬，脸上露出大大的笑容，全程不知道自己该站在哪里好，不好意思又有一些扭捏地转来转去的模样实在是太可爱了，一看夫妻两人的感情就十分好。 还有网友贴出了片场另一段影片，金素妍带著鼻音撒娇地对老公说：「欧巴，你等我」~



「图：twitter@cheeezuu、YouTube@SBS Catch」

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