《Oh！珠仁君》剧照李民基顶可爱卷发、NaNa美翻，预告还自嘲MBC不会拍电视剧

《Oh！珠仁君》预告太可爱了啦～其实MBC去年不是还有爱情剧《那个男人的记忆法》评价不错吗？

MBC新水木剧《Oh！珠仁君》即将於下月登场，近日如火如荼宣传中，剧照与有趣的预告强烈吸引观众目光。

《哦！珠仁君》由《守望者》、《坏爸爸》吴多英导演执导，编剧为《命中注定我爱你》赵镇国，剧情描述「不谈恋爱的男人」韩雨秀（李民基 饰）与「不能谈恋爱的女人」吴珠仁（NaNa 饰）之间，紧贴心脏的反转罗曼史。



李民基饰演的「韩雨秀」为韩国最优秀的惊悚剧编剧， 3张剧照中的他戴著圆框眼镜专注地坐在电脑前写作，第1张像是为了开始写作而戴上眼镜，后续2、3张表现他写作中一下子惊讶、一下子陷入沉思的多变表情。看著可爱的韩雨秀，很难想像他是个性格有些难搞、斤斤计较的人。不少网友认为李民基的新卷发造型很可爱、很呆萌、看起来更年轻了。



NaNa饰演的「吴珠仁」则是深受韩国所有男性喜爱的「浪漫喜剧女王」，剧照是她身为演员的两款形象照，一张贵气优雅，一张阳光青春。照片虽然采黑白色调，但毫不掩饰NaNa或吴珠仁的明星光环，美貌与气质非常吸人眼球，被网友大力赞赏「太美了」。



由於MBC近年迷你剧收视率不佳，因此自去年12月《Kairos》（化时为机）与《爱我的间谍》完结后，就停滞2个月没有再上新迷你剧，改变策略求精不求快，先全力制作再安排上档。身为MBC 2021首部迷你剧，《Oh！珠仁君》首支预告就搞笑自嘲。

吴珠仁与韩雨秀正看著MBC综艺节目《玩什么好呢？》，吴珠仁问：「编剧，为什么MBC不拍电视剧只拍综艺节目？」韩雨秀回答：「不是不拍，是拍不了。」吴珠仁说：「明明以前有很多浪漫爱情剧的。」韩雨秀反问：「那是多久以前的事了？」接著自信地递出自己写的爱情剧剧本《Oh！珠仁君》给吴珠仁。



《Oh！珠仁君》幽默的宣传方式让网友感到很新奇有趣，另外有网友讨论人物设定的部分，觉得和李民基先前的作品《今生是第一次》或《爱上变身情人》有些相像，担心变不出新花样；也有人觉得李民基每次的新剧都让人感到很惊喜，这次的角色看起来更为活泼。

MBC《Oh！珠仁君》将在3月24日起，每周三四晚间9点20分首播。

（图：MBC）

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