韩国网民用D社照片为证据，举报GD摘下口罩吸烟

BIGBANG队长G-Dragon这两日连续登上热搜，一是因为与BLACKPINK成员Jennie的恋情，二则是因为在大街上拉下口罩抽烟。

YG公司对於GD和Jennie恋情的官方发言一如既往地言简意赅，以「艺人私事」回复，绯闻热度还没减退，GD却因为D社爆料的照片意外遭到举报，有网友称其违反了防疫规定，向首尔市政府网站举报。从照片来看，GD在街头拉下口罩吸烟。



▲D社官网页截图

举报者表示，根据首尔市政府颁发的防疫规定，抽烟时虽然可以摘下口罩，但应在指定的吸烟区，并与他人保持两米以上的距离，吸烟后要及时佩戴口罩，GD在大街上将口罩拉到下巴处抽烟的行为明显已经违反了相关规定。举报人还不忘截图证明自己确实已经举报，而非做戏。



▲首尔市政府网站截图

GD的恋情刚曝光就被举报了，韩国民网的反应：

＃ 是不是黑粉所为，想要藉此打击GD

＃ 可能是D社所为，毕竟证据照片源自D社，而YG的回复模棱两可，完全不在乎D社爆料的样子。

＃ GD作为公众人物，应该主动遵守防疫规定，在公开场合更注重自己的形象。

首图: GD Instagram: @xxxibgdrgn

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻