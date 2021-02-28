改版后依旧收视爆红！综艺《尹STAY》火热的四大看点，还未播毕就在敲碗下一季！

不只能够体验古老的韩屋，还有美食可以享用，真的超级幸福的～

原本正在筹备中的《尹食堂3》，因为疫情的关系而延后，后来直接改成韩屋民宿的模式，由原班人马尹汝贞、李瑞镇、郑有美、朴叙俊加上行李员崔宇植，推出新的综艺《尹STAY》，从未开播到现在热播中都屡屡造成话题，究竟它拥有什么样的魅力呢！

1、体验全新的魅力

《尹STAY》主要的客人都是邀请到韩国未满一年的外国人，一起来体验最传统的韩屋生活，也希望可以藉由节目的安排，让他们什么地方都无法去玩的心情，获得一点安慰，留下美好的回忆～

2、感受韩屋的美丽

制作组特地选择位於全罗南道求礼郡山边的韩屋，开设韩屋民宿，除了能让客人身心上都感到放松外，更是有著充满百年历史及韵味的魅力韩屋，虽然不是那么的便利，却最能体验统的韩国文化～

3、精致美味的餐点

在食物市更加升级的《尹STAY》，不只在住宿方面拥有各种巧思，连提供的餐点都充满社长的心意，在主厨郑有美与朴叙俊的精心料理下，都让客人们感受到最道地的韩国味！

4、成员之间的好默契

除了原本的尹汝贞、李瑞镇、郑有美、朴叙俊以外，这季还加入了最万能的实习生崔宇植，从视觉上就非常完美，而成员之间互相的好默契，更是为节目增添不少笑点跟魅力！

(图片＆封图来源：tvN)

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