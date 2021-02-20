奇妙的缘分！演艺圈中让人跌破眼镜的至交好友组合，相差17岁也不是问题！

能够在演艺圈中获得交心挚友是一件非常不容易的事情呢！

｜河智苑＆防弹少年团 V

看起来毫无交集的演员河智苑和顶级偶像V，两人虽然相差了17岁，不过私底下可是非常好的朋友呢，还亲密到曾传出过绯闻，不过两人似乎是因为都喜欢摄影这个兴趣，而变成好朋友的～

｜东方神起 沈昌珉＆国手 具滋哲

另外则是在节目中相识，而变成好朋友的两人，虽然才成为朋友不到两周，但是具滋哲邀请昌珉到婚礼上唱祝歌，他也是义不容辞，马上就答应了，这就是神奇的缘分阿！

｜f(x) 水晶＆金圣喆

因为一起演出电视剧《机智牢房生活》，而变得越来越亲近的水晶和金圣喆，不只是平常会在SNS上互动、打闹外，出演音乐剧时，也会到场为对方加油打气，可见两人的好关系。



(图片来源：IG@sungcheol2)

｜Red Velvet Irene＆BLACKPINK Jennie

这根本是最漂亮的闺蜜组合了，因为同一家美容院而结下良缘的他们，一开始是由Jennie主动认识比较怕生的Irene，进而成为很要好的朋友，私底下也会常常一起出门吃饭或喝下午茶呢～

(封图来源：IG@hajiwon1023、IG@vousmevoyez)

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