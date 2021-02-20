「姐就是有自信」！带你认识魅力无限的MAMAMOO华莎，如何成为霸气女王！

从《我独》的吃播名场面，还有席卷全世界的《Maria》跟《退货远征队》，都再次证明了华莎的大势实力！

本名安惠真出生於1995年7月的华莎，2014年以女团MAMAMOO的主唱出道，一出道就以强烈感十足的嗓音受到注目，后来出演了《我独自生活》后更是知名度大增，让人更看见了她专属的魅力～

相信华莎大白天坐在路边享受烤肥肠的样子，应该不少人都因此超想吃吃看烤肠的味道，还一度造成烤肠缺货没得卖的状况，后来的酱蟹、炖鸡也都因为华莎毫无顾忌、自然享受美食的吃播下，成为火热的售罄美食！

而去年6月所发行的个人作词作曲的《Maria》，不只横扫音乐节目三周冠军，更是掀起一股全球的模仿热潮，还登上22国的iTunes榜首，吸引力超强的旋律，让你一听就会深陷不已。

当然还有因「玩什么好呢？」而和前辈严正化、李孝利、Jessi所组成的《退货远征队》，从昭聘成员开始就话题性十足，虽然是团体中的忙内，但是霸气程度却一点也不输给各位姊姊们，展现了不只在音乐方面，连综艺才能华莎也非常优秀呢！

(图片＆封图来源：IG@_mariahwasa)

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