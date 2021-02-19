韩国排球圈双胞胎姐妹事件蔓延，IU去年也自曝学生时代也曾有不愉快经历

韩国排球圈双胞胎姐妹校园事件已经蔓延到了娱乐圈，连日来娱乐圈内爆出多个与此话题相关的事情。

事件蔓延甚广；这两天宋旻浩、PO、郑允浩等旧事也被提及，而韩网也把IU去年在她的YouTube频道透露也是校园排挤的受害者事件拿回来报导。 那天IU正在拍摄《Eight》的MV，等待开拍期间就和工作人员聊起了学生时期的往事，说道：「我有几次直接被拽到教学楼顶楼，真的不可以接受。 我读小学时，被中学生哥哥姐姐要过很多钱，和朋友们一起玩得时候，一群穿著校服的哥哥姐姐们就跑过来，举起单车轮胎威胁我们，跟我要钱，本来小学生就没什么钱，全都被抢走了。 」



有关内容：学生时代的宋旻浩&P.O原来一起帮助过当年的女同学「崔艺瑟」！



实际上IU过去也曾坦承中学时期遭到过同学们的孤立。 被孤立的原因则是她经常转学，「孤立别人是一件非常卑鄙的坏事，那些人应该受到严厉的处罚」。 向来给大家留下一种阳光，积极印象的IU，没想到也曾被同学们排挤、孤立甚至欺负过。然而现在的IU足够强大，足够自信，也许应验了那句老话「打不倒你的终将会使你变强大」。



「图：YouTube@이지금 [IU Official、IG@dlwlrma」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻